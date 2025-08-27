Spavento in centro a Modena, a fuoco un appartamento

MODENA - Verso le ore 17 di mercoledì 27 agosto, nel centro storico di Modena sono suonate le sirene dei Vigili del Fuoco.

Era scattato un allarme per un incendio in un palazzo residenziale di via Sant'Eufemia, a due passi dal Duomo, richiamando l'attenzione di molti passanti.

Il fumo usciva da una finestra di un appartamento al secondo piano. Le squadre dei pompieri, intervenute in forze con quattro automezzi, sono dovute entrare da una finestra per spegnere il principio di incendio che si stava sviluppando in una cucina e accertarsi che non ci fossero persone all'interno.

Il fumo aveva invaso le scale e il palazzo è stato evacuato per precauzione.

Non si sono registrati feriti, solo grande spavento per alcuni residenti.

