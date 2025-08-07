Torna a scorrere l’acqua per la fontana di piazza San Francesco a Modena

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

la fontana e la fontanella di piazzale San Francesco, spente da tempo per problemi tecnici, dopo che, nei giorni scorsi, anche la fontana a velo d’acqua di piazza Mazzini è stata rimessa in funzione. E, a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma.

È in corso in queste settimane, infatti, a cura del settore Ambiente del Comune di Modena, un pacchetto di interventi di manutenzione del valore di 150 mila euro per il ripristino delle fontane ornamentali e delle fontanelle d’acqua presenti in città. Complessivamente le fontane presenti a Modena sono circa un centinaio, distribuite su tutto il territorio comunale.