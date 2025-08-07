Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Torna a scorrere l’acqua per la fontana di piazza San Francesco a Modena

7 Agosto 2025

la fontana e la fontanella di piazzale San Francesco, spente da tempo per problemi tecnici, dopo che, nei giorni scorsi, anche la fontana a velo d’acqua di piazza Mazzini è stata rimessa in funzione. E, a breve, tornerà in funzione anche la fontana a velo d’acqua di piazza Roma.

È in corso in queste settimane, infatti, a cura del settore Ambiente del Comune di Modena, un pacchetto di interventi di manutenzione del valore di 150 mila euro per il ripristino delle fontane ornamentali e delle fontanelle d’acqua presenti in città. Complessivamente le fontane presenti a Modena sono circa un centinaio, distribuite su tutto il territorio comunale.

L'acqua viene giù lentamente, ecco perchè ci sono questi cali di pressione in tutta Carpi
Cronaca
L'acqua viene giù lentamente, ecco perchè ci sono questi cali di pressione in tutta Carpi
Le squadre Aimag sono al lavoro per ripristinare al più presto la normale fornitura di acqua
"Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro italiano nel Mondo", anche Modena aderisce
La storia
"Giornata Nazionale del Sacrificio del Lavoro italiano nel Mondo", anche Modena aderisce
Si commemorano i connazionali morti l'8 agosto 1956 a Marcinelle, in Belgio, nel pozzo di una miniera. Tra loro c'erano anche quattro modenesi: Adolfo Mazzieri, Lino Gerardini, Roberto Vitali e Giuseppe Getti.
Torna a scorrere l'acqua per la fontana di piazza San Francesco a Modena
La novità
Torna a scorrere l'acqua per la fontana di piazza San Francesco a Modena
Complessivamente le fontane presenti a Modena sono circa un centinaio, distribuite su tutto il territorio comunale
Disabili Modena, ecco i nuovi criteri di agevolazione per per l’accesso ai Centri socioriabilitativi comunali
Da sapere
Disabili Modena, ecco i nuovi criteri di agevolazione per per l’accesso ai Centri socioriabilitativi comunali
Per le persone già inserite nei Centri la domanda di agevolazione della retta a carico della persona con disabilità dovrà essere presentata entro il mese di aprile di ciascun anno con l’Isee in corso di validità.
Sport, a San Felice torna il secondo appuntamento con il Memorial Bondioli di Atletica
Punto
Sport, a San Felice torna il secondo appuntamento con il Memorial Bondioli di Atletica
Le competizioni spaziano dalla categoria Ragazzi agli Assoluti, Maschili e femminili
Il giovane che ha perso il primo stipendio, la badante che non ha più tutti i suoi risparmi, il falso innamorato: è boom di truffe on line nel modenese
Approfondimento
Il giovane che ha perso il primo stipendio, la badante che non ha più tutti i suoi risparmi, il falso innamorato: è boom di truffe on line nel modenese
Lo Sportello telefonico SOS Truffa di Federconsumatori Modena ha raccolto centinaia di denunce, ma 9 vittime su dieci si vergognano a raccontare l'accaduto
Castelfranco Emilia, successo per la Festa dell'Unità di Bosco Albergati
Da sapere
Castelfranco Emilia, successo per la Festa dell'Unità di Bosco Albergati
Una grande soddisfazione per organizzatori e volontari, che hanno potuto toccare con mano il grande entusiasmo per le iniziative proposte
Provincia di Modena, West Nile: dodici trappole per scovare il virus
Salute
Provincia di Modena, West Nile: dodici trappole per scovare il virus
I dispositivi sono collocati ogni quindici giorni fino ad ottobre in aree verdi con ristagni d’acqua
Coop Alleanza, Francesca Durighel è la nuova vicepresidente
Economia locale
Coop Alleanza, Francesca Durighel è la nuova vicepresidente
È attiva in Anpi e, durante la scorsa consiliatura, ha fatto parte della Commissione Etica di Coop Alleanza 3.0
Modena, il premio di Legambiente: "Città amica degli animali"
Da sapere
Modena, il premio di Legambiente: "Città amica degli animali"
Venerdì 8 agosto a ritirare il premio assegnato alla nostra città, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, sarà Daniela Barbieri
Mirandola, la John Lennon protagonista di due eventi a Soverato
Da sapere
Mirandola, la John Lennon protagonista di due eventi a Soverato
La Banda giovanile John Lennon è stata fondata nel 1998 da Mirco Besutti. Nel 2002 ha suonato a Roma, in Sala Nervi, di fronte a 5mila persone
Altroché grilli: la minaccia arriva dalle cavallette e dallo scarabeo giapponese
Ultime notizie
Altroché grilli: la minaccia arriva dalle cavallette e dallo scarabeo giapponese
Queste creature potrebbero minare il nostro territorio, danneggiando l’agricoltura
Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo
Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata di Roma
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata di Roma
Ieg, ricavi a 149,3 milioni (+13,2%), adjusted ebitda a 39,2 milioni (+8,8%)
Ieg, ricavi a 149,3 milioni (+13,2%), adjusted ebitda a 39,2 milioni (+8,8%)
Savona, morto il bambino colto da malore in spiaggia ad Albenga
Savona, morto il bambino colto da malore in spiaggia ad Albenga
Verso l'incontro Trump-Putin sull'Ucraina, l'Europa? Per ora Bruxelles è fuori dalle trattative
Verso l'incontro Trump-Putin sull'Ucraina, l'Europa? Per ora Bruxelles è fuori dalle trattative
Sanità, ad Acquaviva delle Fonti nasce il policlinico universitario Miulli
Sanità, ad Acquaviva delle Fonti nasce il policlinico universitario Miulli
Addio al fotografo Gianni Berengo Gardin, grande testimone dell'Italia in bianco e nero
Addio al fotografo Gianni Berengo Gardin, grande testimone dell'Italia in bianco e nero
Como-Betis, l'amichevole finisce con due espulsi e una maxi-rissa da far west. Cos'è successo
Como-Betis, l'amichevole finisce con due espulsi e una maxi-rissa da far west. Cos'è successo
Caso Almasri, Nordio: "Solo mie le decisioni ministeriali"
Caso Almasri, Nordio: "Solo mie le decisioni ministeriali"
Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al
Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al
Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte
L'incontro
Accordo Asi-SpaceX, esperimenti italiani su Marte
Mutuo, ecco quanto ci costa davvero la prima casa: le spese accessorie voce per voce
Curiosità
Mutuo, ecco quanto ci costa davvero la prima casa: le spese accessorie voce per voce
"Ha colpito un piccione con la fionda e l'ha mangiato": l'incredibile aneddoto su Icardi
"Ha colpito un piccione con la fionda e l'ha mangiato": l'incredibile aneddoto su Icardi
Sara Campanella, dopo l'omicidio la beffa: risarcimento per il killer e non per i familiari della vittima
Approfondimento
Sara Campanella, dopo l'omicidio la beffa: risarcimento per il killer e non per i familiari della vittima
Simona Cinà morta in piscina, l'autopsia: "E' annegata"
Simona Cinà morta in piscina, l'autopsia: "E' annegata"
Dall'esordio degli azzurri a Cincinnati alla finale di Toronto: dove vedere il tennis di oggi in tv
Dall'esordio degli azzurri a Cincinnati alla finale di Toronto: dove vedere il tennis di oggi in tv
Palermo, uomo accoltellato a morte a Prizzi
Palermo, uomo accoltellato a morte a Prizzi
Chikungunya, primo caso autoctono in Veneto: contagiata 64enne
Chikungunya, primo caso autoctono in Veneto: contagiata 64enne
Meghan snobbata dagli 'amici' di Hollywood, silenzio assordante per il compleanno
Meghan snobbata dagli 'amici' di Hollywood, silenzio assordante per il compleanno
Ponte sullo Stretto, la Gialappa's: "Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane"
Ponte sullo Stretto, la Gialappa's: "Si realizza il sogno del nostro ingegner Cane"

Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Università, Fnopi: "Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica"
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Torna la scabbia, in Italia +750% casi in 3 anni. L'overtourism tra le cause
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Covid, ecco perché può causare trombosi: lo studio
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
Stress e depressione, consigli pratici per superare il 'summer blues'
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
West Nile, sesta vittima nel Lazio: morta a Latina una donna di 83 anni
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Incendi, 700 nel 2025 e 320 km quadrati in fumo, da Iss consigli salva-aria
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
Digiuno a staffetta dei medici italiani per Gaza, sono già 1.300 le adesioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
ChatGpt potrebbe rilevare disagio mentale ed emotivo, pronte nuove funzioni
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza
Bellezza, da medici estetici 5 regole per interventi in sicurezza
Medici estetici: "Anche con punturina a rischio sicurezza pazienti"
Medici estetici: "Anche con punturina a rischio sicurezza pazienti"
Caldo, allarme scienziati: "Aumento temperature peggiora rendimento studenti"
Caldo, allarme scienziati: "Aumento temperature peggiora rendimento studenti"
Alimentazione, peggiora dieta italiani, Iss 'meno qualità e più cibi ultra-processati'
Alimentazione, peggiora dieta italiani, Iss 'meno qualità e più cibi ultra-processati'

    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Estate, Assobalneari Italia: spiagge affollate solo domenica, presenze in calo resto settimana
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Consob blocca truffa WhatsApp, l'App si aggiorna per la sicurezza
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Ponte sullo Stretto, Perrini (Consiglio ingegneri), "Capolavoro tecnico che porterà sviluppo territoriale"
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Come cambierà il pedaggio in Europa? La tecnologia trasformerà le nostre abitudini
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Apple regala a Trump una targa in oro 24k e vetro americano
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
    Campi Flegrei, nuove scoperte sul bradisismo
    Huawei lancia CANN open-source per i chip Ascend
    Huawei lancia CANN open-source per i chip Ascend
    Apple pressata da Trump, investe 100 miliardi nel made in USA
    Apple pressata da Trump, investe 100 miliardi nel made in USA
    Luglio 2025 è il terzo più caldo, stop a serie record
    Luglio 2025 è il terzo più caldo, stop a serie record
    Ces 2026, per il Tech World di Lenovo spettacolare debutto allo Sphere di Las Vegas
    Ces 2026, per il Tech World di Lenovo spettacolare debutto allo Sphere di Las Vegas
    Mercedes-Benz reinterpreta la GLC elettrica
    Mercedes-Benz reinterpreta la GLC elettrica
    Lancia celebra il ritorno dell’elefantino rosso e della sigla HF
    Lancia celebra il ritorno dell’elefantino rosso e della sigla HF

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    chiudi