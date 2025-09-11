11 settembre, il presidente della Provincia di Modena: “Ricordo vivo nella memoria collettiva”

MODENA - «A ventiquattro anni dagli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, il ricordo di quella tragedia rimane vivo nella memoria collettiva, non solo degli Stati Uniti, ma dell’intera comunità internazionale. Quella ferita profonda ci ha insegnato quanto la pace sia un bene fragile, e quanto la convivenza, la solidarietà e la democrazia siano valori da difendere ogni giorno, con responsabilità e consapevolezza».

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, ha voluto ricordare le vittime dell’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, che causarono quasi 3.000 vittime e oltre 6.000 feriti.

Per Braglia «in questo momento storico segnato da tensioni globali, crisi umanitarie e conflitti alle porte dell’Europa, il ricordo dell’11 settembre assume un significato ancora più forte: non possiamo permetterci di dimenticare dove porta l’odio. Dobbiamo, al contrario, continuare a investire in una società fondata sulla coesione, sul rispetto reciproco e sul dialogo tra le persone e le culture. Come Provincia di Modena siamo quotidianamente impegnati nel promuovere politiche inclusive, nel rafforzare i legami tra istituzioni e cittadinanza, e nel sostenere il ruolo delle scuole, delle comunità locali e del terzo settore come presidi attivi di pace, partecipazione e legalità. Il miglior modo per onorare le vittime dell’11 settembre – conclude il presidente della Provincia - e di ogni forma di violenza è custodire e rinnovare, con gesti concreti, i principi di libertà e giustizia che stanno alla base della nostra democrazia».