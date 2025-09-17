Cavezzo, incontro con il dottor Gabriele Bronzetti, autore del libro “Nel cuore degli altri”
CAVEZZO - Oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 19.30, presso Casa Mazzetti in via Camillo Benso di Cavour 300 a Cavezzo, si terrà un incontro con il dottor Gabriele Bronzetti, autore del libro "Nel cuore degli altri". L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Cavezzo e organizzato in collaborazione con la Pro Loco Cavezzese e l’associazione Piccoli Grandi Cuori, rappresenta un’occasione per dialogare con l’autore attorno a un’opera che unisce vita, musica e letteratura in un percorso che invita a riscoprire le emozioni e la condivisione. Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale con firmacopie e aperitivo, per permettere al pubblico di confrontarsi direttamente con l’autore e approfondire i temi del volume.
«Siamo lieti di ospitare a Cavezzo un’iniziativa culturale di qualità che mette al centro i sentimenti e le relazioni umane» sottolinea il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini. «Ringraziamo gli organizzatori e le associazioni coinvolte per aver reso possibile questa serata di incontro e di riflessione».
