A Staggia di San Prospero un pranzo solidale per sostenere i ragazzi con disabilità

SAN PROSPERO - Una giornata all'insegna della solidarietà, della buona cucina e soprattutto della condivisione. Domenica 21 settembre, a Staggia di San Prospero, si terrà il pranzo di autofinanziamento "Un pasto, un sorriso: una giornata di condivisione", un'iniziativa nata dal cuore e dall'impegno della signora Maria Teresa Vaccari. L'obiettivo dell'evento è nobile e chiaro: raccogliere fondi per sostenere i ragazzi e le ragazze con disabilità, contribuendo a progetti inclusivo e di supporto sul territorio.

Il pranzo sarà affidato alle mani esperte della cooperativa sociale "La bella sfilza" di Concordia, realtà che coniuga inclusione e qualità gastronomica, offrendo piatti preparati con attenzione e passione. Per realizzare questa giornata speciale, la signora Izia e Maria Teresa Vaccari hanno voluto coinvolgere alcune realtà del territorio. A collaborare con entusiasmo all'organizzazione sono, infatti, l'associazione "L'Ape S.N.C." di Staggia di San Prospero, l'ASP "Arcobaleno" di San Possidonio, l'ASP "Girasole" di San Felice sul Panaro e il Comune di San Prospero, che ha patrocinato l'evento riconoscendone l'alto valore sociale.

"Un pasto, un sorriso vuole essere molto di più di un semplice momento conviviale - racconta la promotrice Sala Izia Zina - E' un'occasione per far sentire la nostra vicinanza a giovani che meritano attenzione e opportunità, ma anche per stringere legami e costruire una comunità più inclusiva e consapevole".

L'invito è aperto a tutti: famiglie, amici, volontari e cittadini che desiderano passare una domenica diversa, gustando ottimo cibo e contribuendo ad una causa importante. Pe partecipare al pranzo è consigliata la prenotazione, i posti sono limitati.

