Al via a Mirandola il progetto ispirato a Tavola Amica
MIRANDOLA - Domenica 21 settembre, prenderà il via a Mirandola il progetto ispirato a Tavola Amica di Carpi, iniziativa che ha già due anni all’attivo.
Il pranzo si terrà all'oratorio San Domenico Savio in via Cavour.
A promuoverla è la Commissione carità del consiglio pastorale parrocchiale, con il servizio dei volontari di varie aggregazioni.
Per quanto riguarda la cadenza, si partirà una volta al mese, per i prossimi sei mesi, per poi fare un primo bilancio condiviso con la parrocchia.
L’auspicio è di proseguire sulla scia del positivo riscontro che si è registrato finora a Carpi.
An error occurred:
