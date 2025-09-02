Alla vista della Polizia getta la cocaina, trovato in possesso di oltre 600 euro nascosti in una scarpa, nei calzini e nella cover
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Intorno all’una di notte, la Squadra Volante, nel transitare in strada Cimitero San Cataldo, ha notato il giovane avvicinarsi a un’auto, che poco prima si era fermata e accostata al marciapiede. Il 25enn,e alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo sotto un veicolo per poi darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 665 euro in contanti, nascosti nella scarpa sotto la pianta del piede, all’interno di un calzino, nella cover del cellulare e nel borsello.
Per terra sotto l’auto sono stati rinvenuti 16,65 grammi di cocaina, suddivisa in 24 dosi pronte per la cessione.
Questa mattina il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
