All’ospedale di Ferrara simulazione di emergenza incendio per rafforzare sicurezza e prontezza operativa

FERRARA - Rafforzare sicurezza e prontezza operativa, mettendo in atto le procedure previste dal Piano di Emergenza Interno (PEI). Era questo uno degli obiettivi della simulazione di emergenza incendio che si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre 2025 presso l’Ospedale del Delta, e che ha ricreato uno scenario di incendio all’interno del sub-compartimento di Day Hospital Oncologico al primo piano della struttura.

“La sicurezza è un argomento importantissimo che le aziende sanitarie ferraresi perseguono ormai da sempre, ha sottolineato Nicoletta Natalini, Direttrice Generale delle Aziende sanitarie ferraresi che ha rivolto anche un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell’esercitazione. Noi - ha aggiunto - dobbiamo proseguire nel fare questo tipo di eventi anche nelle altre nostre strutture, perché solo così potremo eventualmente riuscire ad agire in modo efficace per la sicurezza e la salute, non solo dei nostri operatori che lavorano all'interno di esse, ma anche dei nostri utenti e visitatori".

L’esercitazione, coordinata in collaborazione dal Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e dalle Direzioni Medica e Assistenziale, ha coinvolto personale interno, addetti antincendio, il Servizio Tecnico e la ditta Multiservice, con il supporto del Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

L’obiettivo principale è stato quello di mettere alla prova, in condizioni controllate, le procedure previste dal Piano di Emergenza Interno (PEI), testando l’efficacia delle azioni di evacuazione, la gestione della comunicazione in emergenza e l’uso dei dispositivi di protezione individuale. In particolare, sono state simulate l’individuazione del principio di incendio, l’attivazione delle chiamate di emergenza, le prime azioni di contenimento e l’evacuazione orizzontale progressiva dei pazienti (4 allettati e 2 deambulanti) verso aree sicure del reparto.

La prova ha confermato il valore formativo di questo tipo di esercitazioni, che rappresentano un momento fondamentale per accrescere la consapevolezza del personale e garantire la massima tutela della sicurezza di pazienti, operatori, visitatori e ambienti ospedalieri. L’iniziativa si inserisce in un percorso strutturato di preparazione e verifica, che ha visto incontri preliminari e sopralluoghi con i Vigili del Fuoco, gli operatori e i servizi coinvolti

“Attraverso queste simulazioni testiamo sul campo le procedure di emergenza - ha precisato 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗠𝗮𝘇𝘇𝗮 Direttrice Servizio Prevenzione e Protezione Provinciale Aziende Sanitarie Ferraresi - miglioriamo il coordinamento tra i diversi attori coinvolti e rafforziamo la cultura della prevenzione e della protezione a beneficio di tutta la comunità. La simulazione di oggi è il risultato della formazione svolta dai nostri operatori, applicata ad un possibile evento avverso che potrebbe in realtà verificarsi all'interno di una delle nostre strutture aziendali”.

