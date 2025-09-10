Anna Rita Gallicchio alla direzione di Confagricoltura Emilia-Romagna, succede a Guido Zama

Cambio alla direzione di Confagricoltura Emilia-Romagna: Anna Rita Gallicchio raccoglie il testimone da Guido Zama, che ha guidato l’organizzazione agricola regionale per oltre 30 anni. La neodirettrice annovera una lunga esperienza professionale come responsabile economico all'interno del sistema Confagricoltura e dal 2015 ricopre il ruolo di responsabile tecnico del CAA-Centro di assistenza agricola.

La nomina è stata ufficializzata a Bologna dal presidente di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini, che ha voluto ringraziare il direttore uscente per l’attività svolta nel lungo operato nonché formulare un augurio di proficuo lavoro alla prima direttrice donna della Federazione regionale, “che sia all’insegna della continuità, portando avanti un’attività sindacale costante e capillare, consolidando il legame con il territorio e le unioni provinciali, promuovendo dialogo, collaborazione e unione di intenti nei confronti degli attori economici e istituzionali, per rafforzare la nostra presenza nei tavoli decisionali e implementare l’innovazione agricola su larga scala”.