Bus e treni regionali, confermato l’abbonamento gratuito per studenti di elementari, medie e superiori

"SALTA SU!" Torna l’abbonamento gratuito per gli studenti di scuole elementari, medie e superiori. Anche per l’anno scolastico 2025/2026, la Regione Emilia-Romagna offre a studentesse e studenti residenti l’opportunità di viaggiare gratis su bus e treni regionali. L’abbonamento è valido dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026 per gli spostamenti casa-scuola e nel tempo libero lungo la stessa tratta.

Con 'Salta su!', che comprende "Grande", le studentesse e gli studenti residenti in Emilia-Romagna e iscritti/e alle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori)hanno diritto all'abbonamento gratuito. Hanno diritto alla gratuità dell'abbonamento del trasporto pubblico 'Salta su!' anche le studentesse e gli studenti residenti in Emilia-Romagna e iscritti/e alle scuole secondarie di secondo grado (superiori) statali o paritarie oppure agli istituti di formazione professionale. Occorre presentare la certificazione Isee definitiva 2025, inferiore o uguale a 30.000 euro.

Le domande si presentano online sulla piattaforma "Salta su!" con SPID o CIE entro le ore 14 del 18 dicembre 2025.

