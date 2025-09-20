Cade in un burrone profondo 50 metri, muore fungaiolo di 25 anni
Tragedia nella mattina di sabato 20 settembre sul Monte Penna, al confine tra Liguria ed Emilia.
A perdere la vista un escursionista di 25 anni caduto in un crepaccio profondo oltre 50 metri.
Secondo una prima ricostruzione, il 25enne si trovava con un amico, che è stato recuperato – illeso, ma in stato di choc – dalle squadre del Soccorso alpino speleologico dell’Emilia-Romagna (stazione Monte Orsaro.
Sarebbe stato l'amico a lanciare l’allarme.
Il corpo è stato recuperato da squadre del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia Romagna, stazione monte Orsaro.
Sul posto anche i pompieri e i Carabinieri.
Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell'accaduto.
Leggi anche: Passo della Morte, escursionista cade nel vuoto: soccorsa con una complessa operazione. E’ grave in ospedale
- Calcio, Serie C: il Carpi torna la vittoria, Sambenedettese sconfitta 0-1
- Cade in un burrone profondo 50 metri, muore fungaiolo di 25 anni
- Omicidio di Pavullo, Giovanni Iacconi fu strangolato e nascosto sotto al letto
- Armi destinate ad Israele bloccate a Ravenna, AVS: "Il Governo prenda esempio"
- Zanzara tigre, nuove disinfestazioni nel fine settimana a Carpi
- Maxi incendio di rotoballe a Casumaro, pompieri al lavoro tutta la notte
- Federazione Pd modenese, Menozzi: “Al lavoro per un’Assemblea che stabilisca le modalità di elezione del nuovo segretario oppure dare avvio ad un nuovo percorso congressuale”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"