Calcio, Promozione e Prima Categoria: il Medolla San Felice ospita il Baiso Secchia, Mirandolese-Lama 80

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

Nella quarta giornata di campionato del Girone B di Promozione, anticipo del sabato pomeriggio in trasferta per la Virtus Camposanto, che, dopo aver conquistato finora un punto in due partite e aver già osservato un turno di riposo, farà visita ad un Casalgrande ancora a quota 0 in classifica dopo aver rimediato tre ko nelle prime tre gare. Domenica, il Medolla San Felice, reduce dal pareggio a reti inviolate contro la Sammartinese, riceverà, invece, il Baiso Secchia, che ha finora fatto un solo punto. La Pieve Nonantola ospiterà la Sammartinese, mentre la Solierese giocherà davanti al proprio pubblico contro una Sanmichelese reduce dal turno di riposo dopo due vittorie nei primi due match di campionato.

Promozione, Girone B, calendario giornata 4: Sabato 20 settembre, ore 15: Casalgrande - Virtus Camposanto. Domenica 21 settembre, ore 15.30: Castelnuovo - Riese, La Pieve Nonantola - Sammartinese, Maranello - Montombraro, Medolla San Felice - Baiso Secchia, Solierese - Sanmichelese, Sporting Scandiano - Castellarano, United Carpi - Masone.

Promozione, Girone B, classifica: Masone 9, Castellarano 7, Sporting Scandiano 7, Medolla San Felice 7, Sanmichelese 6, United Carpi 6, Maranello 5, Polisportiva Virtus Correggio 4, Riese 4, Montombraro 2, Solierese 2, Castelnuovo 2, Virtus Camposanto 1, Sammartinese 1, Baiso Secchia 1, La Pieve Nonantola 0, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella seconda giornata del Girone D di Prima Categoria, la Mirandolese, reduce dalla vittoria all'esordio sul campo del Colombaro, ospiterà il Lama 80, che fa parte del gruppo di squadre a tre punti dopo la prima giornata. Match casalinghi anche per Junior Finale, impegnato contro l'Atletico Spm, Ravarino, a cui farà visita il Colombaro, e Vis San Prospero, a caccia dei primi punti della stagione nella gara interna contro il Fiorano. Il Rivara, dopo il primo, storico punto conquistato in Prima Categoria nel debutto contro lo Junior Finale, sarà impegnato sul campo del Polinago. Trasferte anche per Cavezzo, in casa del Valsa Savignano, e Pol. Nonantola, in cerca di riscatto dopo il ko contro il Polinago nella gara esterna contro la Pgs Smile.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 2: Sabato 20 settembre, ore 15: Solignano - Spilamberto. Domenica 21 settembre, ore 15.30: Polinago - Rivara, Valsa Savignano - Cavezzo, Junior Finale - Atletico Spm, Mirandolese - Lama 80, Pgs Smile - Pol. Nonantola, Ravarino - Colombaro, Vis San Prospero - Fiorano.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Valsa Savignano 3, Lama 80 3, Polinago 3, Atletico Spm 3, Mirandolese 3, Fiorano 1, Solignano 1, Junior Finale 1, Rivara 1, Cavezzo 1, Ravarino 1, Vis San Prospero 0, Colombaro 0, Pgs Smile 0, Pol. Nonantola 0, Spilamberto 0.

