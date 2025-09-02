Carpi, ancora molto gravi le condizioni del bimbo di 2 anni che si è ustionato con acqua bollente

CARPI - Sono ancora molto gravi le condizioni del bimbo di due anni che la scorsa domenica 31 agosto si è ustionato in casa con acqua bollente a Cibeno di Carpi. Il piccolo, ancora in pericolo di vita, è ricoverato in Terapia intensiva al Centro Ustioni dell'ospedale Maggiore di Parma, dove è stato trasportato in elisoccorso dopo che i genitori hanno chiamato i soccorsi in seguito al tragico incidente domestico, la cui dinamica non è ancora chiara: non è noto se i genitori fossero presenti nella stessa stanza del bambino nel momento in cui quest'ultimo si è ustionato con l'acqua bollente.

