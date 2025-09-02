Casa vacanze “Val Paradiso” in Valsugana, “Carpi Comune – Sinistre Unite”: “No alla vendita”

CARPI - Attraverso una nota stampa, la lista civica "Carpi Comune - Sinistre Unite" interviene a proposito della ventilata alienazione, da parte del Comune di Carpi, della casa-vacanze " Val Paradiso in Valsugana:

"In questi giorni il dibattito cittadino è caratterizzato dalla notizia che sarebbe in corso, da parte dell'Amministrazione comunale, l'alienazione della casa-vacanze "Val Paradiso" di Sella di Borgo Valsugana. Questa struttura, in decenni di attività, ha ospitato migliaia di carpigiani, dai bambini agli anziani, rappresentando l'opportunità di un soggiorno in forma organizzata (dagli asili ai centri anziani) in un contesto naturale di pregio. Dal 2020, anno della pandemia, è rimasta chiusa e ha bisogno di qualche adeguamento degli impianti e di manutenzione generale.

Noi in merito abbiamo le idee chiare: vendere? Assolutamente no! Noi crediamo che quella casa vacanze sia un patrimonio della città, di tutti i carpigiani e in quanto tale crediamo che vada salvaguardata, rilanciata e non venduta. Non soltanto per i ricordi che racchiude, ma per le esperienze che può ancora far vivere a chi verrà dopo di noi. Non abbiamo bisogno di creare un resort, bensì una struttura fruibile per scopi sociali, scolastici, sportivi... è anche una questione identitaria...La stragrande maggioranza dei nostri concittadini si ricorda che cosa è stata per i carpigiani questa struttura. Questa struttura va salvata e vorremmo pensare con certezza che resterà per Carpi, per noi, per i nostri figli e per chi potrà beneficiarne.

Il rilancio della fruizione della struttura della Valsugana potrebbe rappresentare una risposta a tanti cittadini che non possono permettersi le vacanze, ai "fragili", all'associazionismo, alle realtà sportive e scolastiche, fornendo l'opportunità di un'esperienza comunitaria utile a fini sociali e di crescita per tanti bambini. I proventi di una eventuale vendita sarebbero risorse molto limitate, peraltro... se si mette sul mercato immobiliare una struttura del genere quello che si può realizzare è estremamente limitato rispetto a quanto può rappresentare in termini di servizi alla cittadinanza. Per tutti questi motivi, la lista civica "Carpi Comune - Sinistre Unite" si schiera decisamente contro la vendita della casa vacanze comunale e sostiene la petizione online promossa per salvarla. Invitiamo elettori, simpatizzanti e nostri concittadini tutti a sottoscriverla".