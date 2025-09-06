Castelfranco Emilia, al via i lavori del un nuovo impianto di riscaldamento al nido comunale Scarabocchio

CASTELFRANCO EMILIA - Prenderanno il via lunedì 8 settembre i lavori per l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e raffreddamento a pompa di calore presso il Nido comunale Scarabocchio.

L’intervento, del valore complessivo di 200mila euro, rientra nel piano di revisione e miglioramento degli edifici scolastici comunali, con l’obiettivo di rendere gli ambienti educativi sempre più adeguati alle sfide poste dal cambiamento climatico.

Il progetto prevede l’installazione di unità “split” nei vari ambienti del nido, così da dotare la struttura di un impianto completamente elettrico, più sicuro, efficiente e sostenibile dal punto di vista energetico. I lavori saranno eseguiti in orario serale - dalle 18.00 all’01.00 -, evitando qualsiasi interferenza con le attività educative e garantendo la piena sicurezza di bambine, bambini e personale. Non sono previste opere murarie invasive, né si produrranno disagi o sporcizia nei locali in uso. La conclusione dei lavori è prevista entro sette settimane, in tempo per l’avvio della stagione invernale, quando il nuovo sistema sarà operativo per il riscaldamento. Dalla primavera-estate 2026, l’impianto sarà attivo anche per il raffrescamento, facendo del Nido comunale Scarabocchio il primo nido comunale dotato di climatizzazione estiva.

«Abbiamo già provveduto ad avvisare le famiglie di quello che è un intervento fondamentale: rappresenta un passo importante verso scuole più moderne, sicure e sostenibili, tanto più necessarie visto l’aumento di posti a cui stiamo lavorando con grande perseveranza affinché siano abbattute le liste. Il benessere delle bambine e dei bambini, insieme a quello del personale educativo, resta per noi una priorità, e investimenti come questo vanno proprio in questa direzione», chiosa Alessandro Salvioli, vicesindaco di Castelfranco Emilia.

Leggi anche: Mamma di 16 anni chiede la Dad per occuparsi del figlio: “L’asilo privato costa troppo”