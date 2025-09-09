Cavezzo, confermato il progetto Piedibus

Camminare insieme verso la scuola significa ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento atmosferico nelle aree più sensibili del paese, promuovere la mobilità dolce e sensibilizzare i più piccoli – e le loro famiglie – sull’importanza di uno stile di vita sano, attento all’ambiente e rispettoso delle regole di convivenza. Ogni linea del Piedibus è infatti un’occasione concreta per insegnare ai bambini che piccoli gesti quotidiani possono produrre grandi benefici per la collettività.

CAVEZZO - Il Comune di Cavezzo conferma anche per quest’anno scolastico il progetto Piedibus, un’iniziativa ormai consolidata e gestita con impegno dai volontari che da diversi anni accompagnano i bambini lungo i percorsi casa-scuola in totale sicurezza. Il Piedibus rappresenta una scelta importante per la comunità: non solo favorisce l’autonomia dei ragazzi, ma contribuisce a creare un vero e proprio ecosistema urbano più sostenibile.