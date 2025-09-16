Cavezzo, il 28 settembre appuntamento con la grande Festa del Volontariato
CAVEZZO - Domenica 28 settembre, a Cavezzo, presso Villa Giardino, in via Cavour 24, è in programma la "Festa del Volontariato" organizzata da Auser Modena e Auser Area Nord, zona dove sono attivi oltre 500 volontari.
La giornata si apre alle ore 11 con l’aperitivo. Alle 12.30 sarà servito il pranzo con menù a base di garganelli con ragù di carne e costine, bocconcini di tacchino al marsala, zuppa inglese e crostata, acqua e vino. Durante la prenotazione è possibile richiedere il menù vegetariano a base di caprese, bigoli con melanzane e ricotta salata.
A seguire è previsto lo spettacolo di intrattenimento con "Il Ritorno de Tremende". La festa è aperta a tutti, per partecipare è necessario prenotare presso le sedi Auser entro il 21 settembre.
