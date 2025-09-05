Controlli dei Carabinieri a Cavezzo: identificate 25 persone e verificati 17 veicoli
CAVEZZO - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.
Nella serata di giovedì 4 settembre, è stato svolto un servizio coordinato nel Comune di Cavezzo, finalizzato al contrasto dei furti, dei danneggiamenti e al rafforzamento della sicurezza per i cittadini.
Durante l’operazione, sono state identificate 25 persone, di cui 3 di nazionalità straniera, controllati 17 veicoli e sottoposti a verifica 2 esercizi pubblici.
L’attività ha rappresentato un ulteriore segnale della presenza capillare dell’Arma sul territorio e della sua costante vicinanza alle comunità locali.
L’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Carpi si inserisce in un più ampio dispositivo di prevenzione e controllo, disposto dal Comando Provinciale di Modena, volto a garantire ordine pubblico, legalità e serenità ai cittadini.
La sinergia con le istituzioni locali e la collaborazione con la cittadinanza restano elementi fondamentali per il successo delle attività di vigilanza e contrasto alla criminalità.
L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.
