Coppia cade in scooter sulla Nazionale per Carpi, grave il marito
MODENA - Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 5 settembre a Ganaceto sulla Strada Nazionale per Carpi, nei pressi dell’incrocio con stradello Bagnesi.
Uno scooter con a bordo una coppia di settantenni è finito a terra, senza coinvolgere altri veicoli.
Ad avere la peggio è stato il marito, che ha riportato diverse fratture.
Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.
Ferite meno gravi per la moglie, accompagnata al pronto soccorso.
Sul posto, oltre all'ambulanza, anche l'automedica e la Polizia Locale per i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.
