Da Finale Emilia alla nave Trieste per diventare medico in Marina Militare, il percorso di Alberto Pedrazzi

FINALE EMILIA - Dalla Bassa modenese alla nave Trieste per svolgere la Campagna d'Istruzione estiva, che rappresenta l'inizio della carriera in Marina come ufficiale del Corpo sanitario. E' la storia di Alberto Pedrazzi, originario di Finale Emilia e che ha deciso, unendo la passione per la biologia e uno stile di vita avventuroso e cosmopolita, di iscriversi al concorso per diventare allievo ufficiale del Corpo Sanitario.

E' lo stesso Alberto a parlare del suo percorso in prima persona in un articolo pubblicato sul Notiziario della Marina online, dove racconta la sua esperienza durata per il momento un anno: dal Giuramento, avvenuto su nave Trieste davanti al presidente della Repubblica, agli esami e all’addestramento con la Brigata Marina San Marco e alla Campagna d'Istruzione sul Vespucci e poi su nave Trieste, dove ha contribuito al lavoro del medico di bordo e dello staff sanitario, ma ha anche potuto svolgere incarichi in plancia, visitando, in occasione delle soste in porto, nuove città quali Marsiglia, Malaga, Lisbona, Creta, Izmir e Alessandria d’Egitto.

