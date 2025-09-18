Finale Emilia, si presenta la “Guida alla partecipazione locale verso una transizione ecologica giusta”

FINALE EMILIA - Mercoledì 24 settembre, alle ore 17:00, presso la sala consigliare di viale della Rinascita, a Finale Emilia, si terrà la presentazione della nuova “Guida alla partecipazione locale verso una transizione ecologica giusta”, pensata e promossa da Attivanza Ets, associazione del Terzo Settore, indipendente, che si propone come spazio di impegno civico.

La guida si rivolge a cittadini e gruppi territoriali particolarmente attenti alla crisi climatica e alle sue disastrose conseguenze sul piano ambientale, sociale ed economico e impegnati a far comprendere a livello locale la necessità e l’urgenza della transizione ecologica e della conversione industriale.

L’obiettivo primario dell’iniziativa è quello di aumentare gli spazi di dibattito su temi di grande rilevanza pubblica, coinvolgendo molteplici stakeholder pubblici e privati, in modo da generare una maggiore consapevolezza sulle correlazioni tra crisi climatica e sistema produttivo-industriale e riflettere insieme sulle politiche pubbliche in materia di adattamento e mitigazione.

Attivanza si impegna a promuovere nei territori – presso cittadinanza, enti locali, istituti scolastici - le buone pratiche realizzate da organizzazioni nazionali specializzate negli ambiti della democrazia partecipativa e dello sviluppo sostenibile. Inoltre, sta già lavorando per implementare la Guida presentando iniziative e progetti che, oltre alle questioni climatico-ambientali, siano focalizzate sui risvolti propriamente sociali dell’attuale sistema economico-produttivo, ad esempio: quale sviluppo nelle aree marginali o periferiche, i giovani e il lavoro, come superare le forti disuguaglianze economiche.

