Dal prototipo al capo, al via a Carpi il corso di formazione per gli operatori del comparto moda
CARPI - Apprendere le basi per la realizzazione di un prototipo, e la confezione del capo: questi gli obiettivi del corso di formazione che, promosso da Carpi Fashion System e realizzato da ForModena presso la propria sede di Carpi, in via Carlo Marx n°131/c, prenderà avvio giovedì 11 settembre. Continuano dunque le occasioni di formazione per gli operatori del comparto moda. Le lezioni si svolgeranno in presenza, per la durata complessiva di 50 ore, i martedì dalle ore 19.00 alle 22.00 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.00. Per informazioni su entrambi i corsi è possibile inviare una e-mail all’indirizzo [email protected], chiamare il numero 059.699554 o visitare il sito https://www.formodena.it/courses/corso-realizzazione-del-prototipo-e-confezione-del-capo/.
Il programma riguarderà la conoscenza e l’utilizzo della macchina lineare e taglia/cuci, con relativi accessori (es. aghi, fili piedini) e delle relative anomalie di funzionamento; saper riconoscere e saper eseguire le varie tipologie di cuciture e impunture: cucitura chiusa con impunture a riva e a piedino, aperta con impunture a riva e a piedino, all’inglese, alla francese, tasca a toppa e alla francese, cerniera invisibile, orli, riprese, arricciatura, sbieco interno ed esterno. Saper assemblare un capo d’abbigliamento “leggendo” una scheda tecnica o visionare un prototipo: si prevede esercitazione con assemblaggio di una gonna. Conoscenza e utilizzo del ferro da stiro nei vari passaggi della confezione del prototipo.
