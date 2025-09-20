Domenica 5 ottobre 45ª edizione di “Al Gir dal Final”

FINALE EMILIA - Domenica 5 ottobre, torna a Finale Emilia la storica manifestazione podistica, giunta alla 45ª edizione, "Al Gir dal Final", che si svolgerà con partenza e arrivo davanti alla palestra scolastica "Pala Luca Toni" in viale della Rinascita. Solitamente molto partecipata sia da parte di atleti che dalle famiglie finalesi, nel 2024 i partecipanti furono 1.400. Il ritrovo è per le ore 8, i percorsi previsti sono tre: mini camminata di 1,5 km, con partenza alle ore 9.10, oppure due diversi percorsi da 7.2 oppure 11 km, con partenza alle ore 9. Tutte le informazioni dettagliate anche in merito all'iscrizione sono disponibili nelle locandine sottostanti: