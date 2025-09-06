Donne e ingegneria, il 9 settembre a Modena un evento per superare gli stereotipi e costruire inclusione
MODENA - Al Tecnopolo di Modena, martedì 9 settembre dalle ore 16 alle 19.30, si terrà l’evento “Women in Engineering: Breaking the Paradigm”, promosso da Unimore e MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, nell’ambito della Summer School Electrical Machines and Drives for Green Transportation Systems (EMERGE), con il supporto dell’organizzazione IEEE PELS-Power Electronics Society e del progetto PRISMA, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea per favorire ambienti accademici più equi, inclusivi e attenti al benessere psicologico e alla parità di genere.
Il pomeriggio sarà dedicato a una conversazione aperta e costruttiva sul ruolo delle donne nell’ingegneria, con l’obiettivo di mettere in discussione stereotipi ancora radicati e promuovere una cultura tecnica più inclusiva ed equa.
Interverranno professioniste del mondo industriale e della ricerca, tra cui ingegnere e figure HR, che porteranno prospettive diverse ma complementari: esperienze personali, percorsi professionali, buone pratiche aziendali e spunti concreti su come costruire ambienti di lavoro più accoglienti, innovativi e rappresentativi.
Il programma prevede una serie di brevi interventi individuali strutturati in forma dialogica, secondo il formato della tavola rotonda, pensati per stimolare confronto diretto e interazione tra relatori e pubblico.
Al termine, seguirà un cocktail di networking per favorire l’incontro e lo scambio informale tra partecipanti.
A moderare l’incontro sarà Francesca Nepoti, ricercatrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
L’evento si svolgerà interamente in inglese.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione al link: https://forms.gle/Zsp94J7xdZBpSujj9 .
Con “Women in Engineering: Breaking the Paradigm” Unimore, MUNER, e i partner coinvolti vogliono portare al centro della discussione il tema della parità di genere in ambito ingegneristico, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la consapevolezza si possano generare cambiamenti concreti e duraturi.
Leggi anche: Unimore ha vinto il bando FIS, nascerà un nuovo laboratorio sull’elettronica flessibile e green
- Libri scolastici, Patto per il Nord: "Un salasso per le famiglie tra speculazione e centralismo statale"
- Donne e ingegneria, il 9 settembre a Modena un evento per superare gli stereotipi e costruire inclusione
- Cyberbullismo, il presidente dell'assemblea legislativa regionale Maurizio Fabbri interviene al convegno di Telefono Azzurro
- Zanzara tigre, domenica 7 settembre trattamenti porta a porta nell’area di via Cairoli a Carpi
- San Felice, al via le iniziative organizzate dall’associazione Parkinson Modena sul benessere psicofisico
- Distretto di Pavullo, due nuovi mezzi a disposizione dei servizi domiciliari
- Avis Camposanto, donate tre nuove poltrone per la sala prelievi
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare