Donne e ingegneria, il 9 settembre a Modena un evento per superare gli stereotipi e costruire inclusione

MODENA - Al Tecnopolo di Modena, martedì 9 settembre dalle ore 16 alle 19.30, si terrà l’evento “Women in Engineering: Breaking the Paradigm”, promosso da Unimore e MUNER – Motorvehicle University of Emilia-Romagna, nell’ambito della Summer School Electrical Machines and Drives for Green Transportation Systems (EMERGE), con il supporto dell’organizzazione IEEE PELS-Power Electronics Society e del progetto PRISMA, iniziativa cofinanziata dall’Unione Europea per favorire ambienti accademici più equi, inclusivi e attenti al benessere psicologico e alla parità di genere.

Il pomeriggio sarà dedicato a una conversazione aperta e costruttiva sul ruolo delle donne nell’ingegneria, con l’obiettivo di mettere in discussione stereotipi ancora radicati e promuovere una cultura tecnica più inclusiva ed equa.

Interverranno professioniste del mondo industriale e della ricerca, tra cui ingegnere e figure HR, che porteranno prospettive diverse ma complementari: esperienze personali, percorsi professionali, buone pratiche aziendali e spunti concreti su come costruire ambienti di lavoro più accoglienti, innovativi e rappresentativi.

Il programma prevede una serie di brevi interventi individuali strutturati in forma dialogica, secondo il formato della tavola rotonda, pensati per stimolare confronto diretto e interazione tra relatori e pubblico.

Al termine, seguirà un cocktail di networking per favorire l’incontro e lo scambio informale tra partecipanti.

A moderare l’incontro sarà Francesca Nepoti, ricercatrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

L’evento si svolgerà interamente in inglese.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione al link: https://forms.gle/Zsp94J7xdZBpSujj9 .

Con “Women in Engineering: Breaking the Paradigm” Unimore, MUNER, e i partner coinvolti vogliono portare al centro della discussione il tema della parità di genere in ambito ingegneristico, nella convinzione che solo attraverso il dialogo e la consapevolezza si possano generare cambiamenti concreti e duraturi.

