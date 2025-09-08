Ferrara, lo Sportello Unico – CUP di Cittadella San Rocco ritorna nella sua sede principale
FERRARA - Lo Sportello Unico – CUP di Cittadella San Rocco a Ferrara ritorna nella sua sede principale, presso il Settore 4, a conclusione dei lavori di adeguamento strutturale previsti dal PNRR in quel blocco dell’anello.
Il cantiere, avviato nell’estate 2024, aveva comportato una rimodulazione delle attività dello Sportello Unico – CUP e lo spostamento temporaneo di alcuni servizi presso il Centro Servizi dell’Ospedale di Cona che ora, al termine dei lavori, possono ritornare pienamente operativi presso il Settore 4 dell’anello della Casa della Comunità di Cittadella S. Rocco.
Per consentire le operazioni di trasferimento e riconfigurazione dei sistemi, si rendono necessarie le chiusure al pubblico nelle seguenti sedi e giornate:
-
10, 11 e 12 settembre chiusura dei tre sportelli CUP mantenuti in S. Rocco (accanto all’ingresso principale su corso Giovecca)
-
11 e 12 settembre chiusura degli sportelli CUP trasferiti temporaneamente al Centro Servizi dell’Ospedale di Cona (che rimane regolarmente aperto)
Nelle giornate indicate saranno sospesi i servizi aperti al pubblico e si potranno verificare brevi interruzioni dei collegamenti di telefonia per consentire il ripristino delle postazioni. In caso di necessità è possibile rivolgersi agli altri punti CUP presenti sul territorio in provincia di Ferrara.
A partire dal 15 settembre 2025, tutti i servizi offerti dallo Sportello Unico – CUP e dagli uffici di supporto (Assistenza Protesica, Ufficio Rapporti con Paesi UE, Ufficio Ricettari - aperti al pubblico su appuntamento) riprenderanno regolarmente le attività nel Settore 4, nei consueti orari di apertura:
-
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13
-
martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30 per il servizio di mancata disdetta
Agli sportelli CUP sarà possibile effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo offerte dallo Sportello Unico tra cui:
-
Cambio medico: scelta revoca del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta
-
Richiesta e rinnovo di esenzioni per patologia o per invalidità
-
Presentazione richieste di ausili protesici
-
Richiesta di erogazione sussidi e rimborsi
-
Iscrizione anagrafe sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale di cittadini italiani, comunitari e stranieri, per i quali viene mantenuto l’accesso su prenotazione attraverso il servizio di ZeroCoda.
Si ricorda che per accedere allo Sportello Unico, chi proviene da un paese extra UE e deve iscriversi per la prima volta al SSN, o deve rinnovare l’iscrizione scaduta, deve chiedere un appuntamento attraverso la piattaforma online ZeroCoda.
L’Ufficio Rapporti con paesi UE continuerà a ricevere solo su appuntamento contattando l’ufficio al numero 0532 235788 oppure via mail all’indirizzo [email protected]
Anche l’Ufficio Consegna Ricettari per MMG, CA e Specialisti interni – temporaneamente dislocato presso la sede del Dipartimento Cure Primarie 1° piano scala A – tornerà operativo presso il Settore 4, previo appuntamento da fissare tramite mail all’indirizzo [email protected]
L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi, funzionali a un completo ripristino del servizio al termine dei lavori che hanno interessato tutti gli spazi del Settore 4 di Cittadella S. Rocco, nell’ambito delle progettualità finanziate con fondi PNRR e volte alla riqualificazione complessiva della Casa della Comunità di Ferrara.
