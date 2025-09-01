Finale Emilia, lavori di manutenzione straordinaria in diverse strade comunali

FINALE EMILIA - La Giunta municipale di Finale Emilia ha approvato nei giorni scorsi il documento di indirizzo alla progettazione per la manutenzione straordinaria di diverse strade comunali, a seguito del quale verranno individuati i professionisti che assumeranno l’incarico della redazione dei progetti che consentiranno poi di appaltare i lavori. Lo stanziamento previsto, la cui copertura finanziaria è ottenuta con avanzo di amministrazione, è di 1.070.000 euro.

I fondi stanziati vanno a reintegrare le risorse inizialmente destinate alla manutenzione viaria, ma poi dirottate al finanziamento dei lavori straordinari sul ponte di Foscaglia, recentemente ultimati. La rete viaria extraurbana di Finale Emilia è tra le più cospicue della Provincia di Modena, con uno sviluppo complessivo di circa 200 km ed è costituita sia da strade pavimentate che da strade bianche comunale e vicinali.

L’intervento di manutenzione straordinaria interesserà specifici tratti stradali che hanno evidenziato criticità strutturali e funzionali. Le vie che saranno oggetto di lavori di asfaltatura sono: via Albero, via Bettola, via Santa Bianca, via San Lorenzo, via Selvabella, via Vallicella, via Comunale Rovere, corso Cavour, via Saffi, via passo Cà Bianca.

Sono previsti anche interventi sulle strade bianche, in particolare in via Gnoli, via Serraglio, via Redena Cremonine e via Rosse. Verranno inoltre realizzati cinque dossi per rallentare la velocità dei veicoli in via per Modena (due), via Cappuccini, via Cassetti e via di Sotto.

LEGGI ANCHE: