Individuati 16 punti di informazione turistica a Medolla, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Camposanto, San Possidonio e San Felice









Ha avuto un epilogo positivo la ricerca di partner per costituire uno IAT diffuso (Informazione e Accoglienza Turistica, ovvero uffici turistici che offrono informazioni ai turisti e cittadini per promuovere il territorio locale), avviata poco meno di tre mesi fa dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Sono state 16 le attività che hanno aderito all’avviso pubblico di Ucman e che ora, grazie anche ad una formazione annuale di 20 ore, diventano protagonisti nel fornire gratuitamente informazioni turistiche a chiunque ne farà richiesta entrando nei loro negozi, studi, uffici.

Nei giorni scorsi, su espressa richiesta di Ucman, dalla Provincia di Modena è arrivato anche, con la determinazione n°1633 del 29/07/2025, il riconoscimento ufficiale di una tipologia di servizio di accoglienza turistica denominata “IAT diffuso” che si prefigge lo scopo di arricchire le conoscenze di soggetti terzi in merito alle ricchezze turistiche, culturali, alle tradizioni e ai prodotti tipici del proprio territorio, al fine di sensibilizzarli e renderli protagonisti attivi del sistema dell’informazione e dell’accoglienza turistica.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento dello Iat diffuso da parte della Provincia – afferma il presidente di Ucman Claudio Poletti – e siamo pronti a lavorare con determinazione sullo sviluppo della rete di supporto alle attività di promozione turistica per valorizzare il nostro territorio come merita”.







