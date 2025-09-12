Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
(Adnkronos) - Una giornata dedicata alla comunità e alla solidarietà per contribuire a sostenere progetti concreti per le famiglie dei bambini in cura all'ospedale Giannina Gaslini di Genova. E' Attatrail, evento solidale che unisce sport, natura e amicizia, che torna per l'11esima edizione sabato 20 settembre 2025 a Villa Figoli des Geneys di Arenzano, con attività e percorsi dedicati. L'evento, organizzato dall'associazione TuttiperAtta Aps, è molto più di una manifestazione sportiva: attraverso il ricavato dell'evento - informa una nota - l'associazione prosegue il supporto a uno dei suoi progetti più significativi, 'Le case di Atta', che offre alloggi temporanei alle famiglie costrette a spostarsi lontano da casa per accompagnare i propri figli durante le cure al Gaslini. Gli alloggi, situati nei comuni di Arenzano e Genova, sono messi a disposizione grazie a contratti di comodato d'uso o di affitto e garantiscono un luogo dove le famiglie possono trovare serenità e sostegno in momenti di grande difficoltà. Nata nel 2020, l'iniziativa Le case di Atta rappresenta un pilastro dell'attività di TuttiperAtta e testimonia il forte impegno verso chi vive situazioni delicate. Grazie alla generosità dei partecipanti agli eventi e al lavoro dei volontari, l'associazione ha potuto offrire aiuto concreto a tante famiglie, trasformando il concetto di solidarietà in azioni tangibili. Nel dettaglio, per l'edizione 2025 di Attatrail propone 3 percorsi pensati per soddisfare ogni esigenza: Trail di circa 12 km, un itinerario immerso nei monti di Arenzano, ideale per chi cerca una sfida sportiva e ama la natura; percorso di 6 km, un itinerario più breve e accessibile, pensato per le famiglie e arricchito da momenti di intrattenimento lungo il cammino; la passeggiata inclusiva sul lungomare, un percorso pianeggiante e privo di barriere, aperto a tutti, per vivere l'evento in tranquillità e condivisione. Centro delle attività sarà il parco di Villa Figoli des Geneys, con intrattenimento e divertimento per tutte le età. Per i bambini: trucca bimbi, gonfiabili, laboratori creativi e giochi. Per i ragazzi: attività sportive come bici, skate e slackline. Per tutti: la cucina degli Alpini con le tradizionali trenette al pesto e tanta musica per una giornata di festa. Villa Figoli sarà il punto di partenza e arrivo dei percorsi, oltre a un luogo dove trascorrere momenti di relax e condivisione in compagnia. La partenza ufficiale è fissata per le 9 ed è preceduta dal tradizionale lancio dei palloncini fucsia, un momento simbolico e emozionante dedicato alla memoria di chi non c'è più. Attatrail - conclude la nota - è più di una corsa: è un'esperienza di solidarietà e condivisione, in cui ogni passo, ogni sorriso e ogni momento vissuto insieme rappresenta un aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Partecipare significa non solo vivere una giornata di sport, natura e divertimento, ma anche contribuire a progetti che fanno la differenza nella vita delle famiglie dei piccoli pazienti del Gaslini. Informazioni su tuttiperatta.it. [email protected] (Web Info)
