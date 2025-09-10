Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
10 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti

Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti

|10 Settembre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Il suicidio è oggi la principale causa di morte in Europa tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, la seconda in Italia dopo gli incidenti stradali. A fare il punto, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio 2025 che si celebra oggi, è la Sinpia (Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza). Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno nel mondo si tolgono la vita più di 700 mila persone, con un tentativo ogni circa 20 atti conclusivi, e oltre 150 mila in Europa, ovvero quasi 400 suicidi al giorno, di cui 4000 ogni anno solo in Italia.  “Tra i campanelli d’allarme da non sottovalutare negli adolescenti - spiega Elisa Fazzi, presidente Sinpia e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile dell’Università degli Studi di Brescia – ci sono i comportamenti autolesivi, non sempre collegati a rischio suicidario, ma che possono aumentarne la probabilità soprattutto se si presentano con manifestazioni gravi, ripetute e prolungate nel tempo. Inoltre, va considerata la forte associazione di tali comportamenti con i disturbi dell’umore, in particolare di tipo depressivo, condizioni psichiatriche frequentemente sottostanti a ideazioni suicidarie e tentativi di suicidio”. "L’autolesionismo colpisce in Europa circa 1 adolescente su 51 e, insieme all’ideazione suicidaria e ai tentativi di suicidio, è oggi tra le cause più frequenti di accesso in urgenza ai servizi di Neuropsichiatria infanzia a adolescenza (Npia) - ricorda Sinpia - Un concetto distinto è quello di parasuicidalità: comportamenti autolesivi intenzionali privi di una reale volontà di morire, nei quali l’eventuale esito letale è accidentale. Le forme più comuni di autolesionismo non suicidario includono diversi tipi di lesioni corporee, tra cui tagli, ustioni ed escoriazioni anche di vario grado, spesso ripetitive, il tagliarsi con oggetti affilati (coltelli, lamette, aghi, temperini), bruciarsi la pelle (spesso con sigarette) o marchiarsi con oggetti roventi. Questi comportamenti risultano particolarmente diffusi tra adolescenti e giovani adulti e, sebbene suicidalità e autolesionismo non suicidario siano fenomeni distinti, tra i due esiste una correlazione. Le persone che adottano comportamenti autolesivi, infatti, hanno una probabilità quattro volte maggiore di tentare il suicidio nel corso della vita". Numerose ricerche hanno evidenziato come l’impulsività rappresenti un fattore chiave nel comportamento suicidario durante l’adolescenza, con una stretta correlazione tra questa caratteristica e i tentativi concreti di suicidio. “Questo periodo della vita - commenta Renato Borgatti, direttore della Struttura Complessa Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione Mondino Irccs e dell’Università di Pavia, membro del Direttivo Sinpia - è caratterizzato da profondi cambiamenti neurobiologici che influenzano significativamente il controllo degli impulsi e la regolazione emotiva, aumentando la vulnerabilità dell’individuo a comportamenti autodistruttivi. Uno dei principali fattori che contribuiscono a questa maggiore impulsività è lo sviluppo asincrono del cervello adolescenziale. Il sistema limbico, coinvolto nell’elaborazione delle emozioni e nella ricerca di ricompense immediate, matura precocemente rispetto alle regioni corticali prefrontali, deputate al controllo cognitivo e alla regolazione degli impulsi. Questo squilibrio neurobiologico porta a una difficoltà nel valutare le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni e aumenta la propensione a comportamenti impulsivi e rischiosi. Inoltre, l’aumento della plasticità cerebrale in questa fase di sviluppo rende l’adolescente particolarmente suscettibile a influenze ambientali e sociali, amplificando ulteriormente il rischio di comportamenti suicidari”. E’ indubbio che un maggior rischio di comportamenti suicidari sia riscontrabile in diverse patologie psichiatriche dalla depressione ai disturbi bipolari, disturbi di personalità (in particolare borderline e narcisistico), disturbo d’ansia generalizzata e attacchi di panico. “Ma non è raro in adolescenza - prosegue Renato Borgatti - imbattersi in ragazzi che, pur non manifestando alcun tipo di disturbo psichiatrico evidente, stiano attraversando una profonda crisi nel loro percorso evolutivo che genera un dolore psichico intollerabile tanto da far apparire la morte come l’unica possibile soluzione. Questa assoluta mancanza di speranza per un domani migliore, il sentimento di “assenza di speranza” come perdita di fiducia nella possibilità di risolvere i problemi, e l’adozione di uno stile di difesa evitante, sono mediatori cruciali del suicidio adolescenziale”. “Negli ultimi anni – interviene Arianna Terrinoni, Dirigente Medico Neuropsichiatra Infantile Uoc Npi Policlinico Umberto I Roma-Unità Emergenze Psichiatriche Adolescenti e membro del Direttivo SINPIA - si è assistito ad una significativa anticipazione di questo tipo di comportamenti, per cui già nella preadolescenza possono manifestarsi i primi attacchi al corpo e/o pensieri negativi anche di matrice anti-conservativa. Avanzare delle proposte terapeutiche che consentano di porre una sensibile attenzione verso le nuove generazioni, affrontando e costruendo precocemente adeguate capacità di tolleranza emotiva, solide esperienze di auto-efficacia personale e competenze relazionali significative, può modificare molte traiettorie psicopatologiche. Sviluppare il senso di appartenenza alla vita di un giovane significa fornire risposte autentiche alle famiglie, investire sulla scuola, e oggi, diffondere politiche di supporto anche nel mondo del web. Per poterli raggiungere tutti, nessuno escluso”. “Fare prevenzione è possibile e necessario – conclude Elisa Fazzi - e ciò richiede interventi scientificamente fondati, attuati su più livelli: dal singolo individuo e dalla sua famiglia, fino alla comunità, in particolare scuola e società, fino ad arrivare ad azioni politiche nazionali. Oggi più che mai è fondamentale investire nei servizi territoriali ed ospedalieri di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza da troppo tempo sottodimensionati, in termini di personale, risorse e strutture adeguate, per intercettare in tempo situazioni di sofferenza creando, al tempo stesso, una cultura del dialogo, dell’ascolto e della vicinanza per poter intervenire con efficacia. Perché dietro ogni adolescente che pensa di non avere alternative, dietro ogni giovane che immagina di interrompere la sua vita o sente di essere un peso, c’è una domanda inespressa, un bisogno di essere visto e ascoltato. Dare una risposta a quella domanda è la nostra responsabilità più grande".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
L'addio
Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
"Era un punto di riferimento per tutti i donatori mirandolesi e per l'Avis tutta" la ricorda l'associazione tramite un messaggio di cordoglio
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
La solidarietà
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Lavori in corso
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Interventi partiti lunedì 8 settembre sulla strada provinciale 13 nel Comune di Campogalliano
Caso aMo, Platis (FI): "Mezzetti arriva fuori tempo massimo"
Politica
Caso aMo, Platis (FI): "Mezzetti arriva fuori tempo massimo"
"Restano troppi punti oscuri tra viaggi e prelievi, la contabilità fa acqua da tutte le parti" afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia
Casi sospetti di arbovirosi, al via i trattamenti a Bomporto
Salute
Casi sospetti di arbovirosi, al via i trattamenti a Bomporto
Attivato il protocollo per il contenimento della circolazione virale
Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali
Cronaca
Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali
Rubati oggetti e strumenti musicali, molti dei quali poi abbandonati nel parco limitrofo. Una chitarra è stata gettata nel laghetto
Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale
Controlli sulle strade
Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale
Proseguono le verifiche in merito al rispetto dei regolamenti sulla pre-apertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno
Carenze igieniche e ragni nel deposito alimenti, sanzionato bar-gelateria e pizzeria della Bassa
Cronaca
Carenze igieniche e ragni nel deposito alimenti, sanzionato bar-gelateria e pizzeria della Bassa
Nell'ambito di attività di controllo per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare messe in atto dai Carabinieri del Nas di Parma
Castelfranco, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi
Il riconoscimento
Castelfranco, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi
La proposta di conferimento è stata votata dal Consiglio comunale lo scorso 31 marzo, dopo che nel 2020 era già avvenuta la consegna dell’AES Signatum, che rappresenta, nei fatti, le chiavi della città
Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Sport
Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Premiato sabato 6 settembre, a Quarantoli, durante il raduno pre-campionato della sezione AIA "M. Galei"
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Il riconoscimento
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Dopo essere stata inserita tra le "400 persone creative che definiscono l'America", l'information designer si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
La solidarietà
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
Sabato 20 settembre, all’azienda agricola Santa Rita di Modena, l'evento giunge alla sua settima edizione
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

'Il Diavolo veste Prada' arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti
'Il Diavolo veste Prada' arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca articolo 4 della Nato: cos'è e cosa prevede
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca articolo 4 della Nato: cos'è e cosa prevede
Fnma cerca nuovi autisti, inserimento su linee Como e Varese
Fnma cerca nuovi autisti, inserimento su linee Como e Varese
Roma, ActionAid promuove educazione affettiva e contrasto a violenza nelle scuole
Roma, ActionAid promuove educazione affettiva e contrasto a violenza nelle scuole
Ue, Picierno (Pd): "Ue deve difendere democrazia, principi valgono ovunque"
Alcaraz: "Sinner cambierà per battermi, ma io sarò pronto. Feste? Mi godo la vita..."
Alcaraz: "Sinner cambierà per battermi, ma io sarò pronto. Feste? Mi godo la vita..."
Ue, Fidanza (Ecr-FdI): "Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza europeista è fallito"
Claudia Mori scrive alla Rai: "Vi interessa il ritorno di Celentano?"
Claudia Mori scrive alla Rai: "Vi interessa il ritorno di Celentano?"
Ue, Corazza: "Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere conseguenti"
Ue, Marino (Avs): "von der Leyen parla di pace ma agisce da potenza che vuole conflitto"
Ue, Tosi (Fi): "Serve Europa più unita e un governo europeo eletto dai cittadini"
Ue, Sberna (FdI): "Ttante cose positive, ma si riportino al centro esigenze reali dei cittadini"
Ue, Borchia (PfE-Lega): "Da von der Leyen tanta retorica, ma poche risposte concrete"
Ue, Quartapelle (Pd): "Serve rafforzare competitività e mercato interno"
Ue, Quartapelle (Pd): "Serve rafforzare competitività e mercato interno"
Global Sumud Flottilla: "Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma"
Global Sumud Flottilla: "Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma"
'Blue Green Economy Award 2025', il 17/9 a Napoli la premiazione
'Blue Green Economy Award 2025', il 17/9 a Napoli la premiazione
Ue, Pedullà (M5S): "Discorso Von der Leyen incredibilmente deludente, direzione folle"
Ue, Pedullà (M5S): "Discorso Von der Leyen incredibilmente deludente, direzione folle"
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e... palloni sgonfi. Cos'è successo
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e... palloni sgonfi. Cos'è successo
Ue, Matera (FdI): "Bene von der Leyen su Russia, serve un’Europa più unita e competitiva"
Ue, Matera (FdI): "Bene von der Leyen su Russia, serve un’Europa più unita e competitiva"
Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi su economia e competitività"
Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi su economia e competitività"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin

Sul Panaro on air

    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro
    • WatchInvasione di formiche nell'area giochi della Pediatria ddll'Ospedale di Carpi
    • WatchLa Pimpa sbarca a Medolla, ecco l'inaugurazione della mostra a lei dedicata

    • ATTUALITÀ

    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Ecovacs Robotics, Danny An: "Innovazione guidata dagli utenti per semplificare la vita di milioni di famiglie"
    Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: lusso, tecnologia e autonomia record
    Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: lusso, tecnologia e autonomia record
    CUPRA Tindaya: la visione futuristica del brand allo IAA Mobility 2025
    CUPRA Tindaya: la visione futuristica del brand allo IAA Mobility 2025
    Leapmotor B05 debutta allo IAA Mobility 2025 con un’anima sportiva e urbana
    Leapmotor B05 debutta allo IAA Mobility 2025 con un’anima sportiva e urbana
    Morbidelli T352X, F352 e T502X: la nuova generazione dell’avventura su due ruote
    Morbidelli T352X, F352 e T502X: la nuova generazione dell’avventura su due ruote
    Ferrari 849 Testarossa: il ritorno di un nome leggendario, con lo sguardo al futuro
    Ferrari 849 Testarossa: il ritorno di un nome leggendario, con lo sguardo al futuro
    Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo “compact EV” debutta all’IAA Mobility 2025
    Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo “compact EV” debutta all’IAA Mobility 2025
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi