Hera-Aimag, Siena (Mirandola 50mila): “Errare è umano, perseverare è diabolico”

MIRANDOLA - Nota stampa di Giorgio Siena, consigliere comunale della lista "Mirandola 50mila", sul tema Aimag:

"La nota dei sindaci sostenitori del patto industriale è una replica umorale e priva di senno e di umiltà di fronte al valore in gioco, e di fronte alla competenza della Corte dei conti. La delibera dell’accordo Aimag – Hera afferma infatti: “di disporre l’invio del presente atto deliberativo alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, precisando che l’espressione del parere della Corte costituisce condizione sospensiva degli effetti della presente deliberazione, che diverrà efficace nel momento in cui detto parere sarà tale da confermare la fattibilità di quanto deliberato”.

Perché i sindaci non dichiarano allora di ritirare formalmente la delibera, visto il parere della Corte dei Conti? Quale è la credibilità dell’attuale CdA nel momento in cui sono evidenti le responsabilità nel percorso adottato? Si rimanda invece, come minaccia, agli 11 milioni che mancherebbero ai comuni come “premio” per l’accordo e frutto della svendita di Aimag e della consegna delle chiavi dell’azienda nelle mani di Hera, ignorando peraltro che quel finanziamento straordinario proviene dal fondo di riserva di Aimag. Indebolire l’azienda per ragioni di bilancio dei comuni, anziché salvaguardane la solidità, è comunque una scelta irresponsabile. L’accordo, per la gara 2027 dell’idrico assegnava la gestione provinciale ad Aimag ben sapendo che gravare tutta l’azienda dell’intera rete provinciale comporterebbe ingenti investimenti su Modena, quando la gestione in partnership Hera, Aimag e Sorgea, ciascuno per la propria competenza, era ed è una strada percorribile, nell’ottica della collaborazione e non della conquista.