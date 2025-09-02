Honor Magic V5: in Europa lo smartphone con un’IA che rivoluziona la privacy
(Adnkronos) - Honor, ha annunciato la disponibilità europea di HONOR Magic V5, il suo smartphone pieghevole di punta. Pur presentandosi come un device d'élite per design e potenza, l'attenzione si sposta su una tecnologia interna che lo rende unico: un modello di riconoscimento vocale on-device su larga scala, premiato a livello internazionale. Questa innovazione, una prima assoluta, rappresenta una risposta diretta alle sfide di privacy e prestazioni che affliggono le attuali soluzioni di traduzione basate su cloud. Mentre la maggior parte dei servizi richiede l'invio dei dati ai server, con i rischi che ne derivano, la tecnologia di Honor esegue l'intera elaborazione sul dispositivo, garantendo la massima riservatezza. A riprova della sua efficacia, due studi correlati sono stati premiati durante INTERSPEECH 2025, la più grande conferenza mondiale sul settore. L'impatto di questa soluzione è notevole. Oltre a garantire la sicurezza dei dati, riduce drasticamente l'ingombro di memoria, passando da 3-4 GB a soli 800 MB per l'integrazione di sei pacchetti linguistici. Inoltre, consente la traduzione in tempo reale "speak-as-you-go", aumentando la velocità di elaborazione del 38% e l'accuratezza del 16% rispetto ai metodi tradizionali. Al di là della tecnologia vocale, l'Honor Magic V5 è uno degli smartphone pieghevoli più sottili al mondo, con uno spessore di soli 8,8 mm e un peso di 217g. È costruito per durare, con certificazioni IP58 e IP59 per la resistenza a polvere e acqua, e ulteriormente rinforzato dal NanoCrystal Shield e da un pannello in fibra di carbonio. In una straordinaria dimostrazione di eccellenza ingegneristica inoltre, Honor Magic V5 ha ufficialmente conquistato un posto nel Guinness World Records, stabilendo il primato per il peso sollevato più elevato raggiunto da uno smartphone pieghevole. Il traguardo da record è stato ufficialmente riconosciuto il 1°agosto 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. "È un grande onore aver stabilito un nuovo record e ricevere questo speciale riconoscimento dal Guinness World Records", ha dichiarato Ingmar Wang, Presidente di HONOR Middle East and Africa. "Sin dall'inizio, la durabilità è stata una delle nostre priorità nello sviluppo di questo dispositivo. Con HONOR Magic V5 volevamo garantire non solo intelligenza e design ultrasottile, ma anche solidità e affidabilità senza precedenti". Al suo interno, il cuore del dispositivo è la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che assicura prestazioni di alto livello. Gli amanti della fotografia possono contare sul sistema di fotocamere AI Falcon, che include un teleobiettivo periscopico da 64MP, un sensore principale da 50MP e una ultra-grandangolare da 50MP. L'intelligenza artificiale potenzia ogni scatto con funzioni avanzate come l'AI Super Zoom e il Motion Sensing Capture. Progettato per la produttività, il Magic V5 integra un ampio display interno da 7,95 pollici e uno esterno da 6,43 pollici, entrambi compatibili con l'uso di uno stilo. La modalità Multi-Flex permette di interagire con un massimo di tre app contemporaneamente. Con MagicOS 9.0, il telefono è dotato di Google Gemini preinstallato, offrendo un assistente AI avanzato per la scrittura, l'organizzazione e il supporto in tempo reale tramite Gemini Live. HONOR Magic V5 eleva la collaborazione multipiattaforma grazie a Honor Share, che permette il trasferimento bidirezionale di file tra dispositivi Android, iOS, macOS e Windows. Supporta, inoltre, la migrazione senza soluzione di continuità da iPhone e i principali formati di documenti da ufficio. Honor Magic V5 è disponibile in Italia a partire dal 2 settembre al prezzo di listino di €1999, con uno sconto iniziale di €300. Sarà acquistabile su honor.com, nei principali rivenditori di elettronica e presso i principali operatori, nei colori Ivory White, Black e Dawn Gold. [email protected] (Web Info)
