Hotel “Val Paradiso”, “Bella Carpi”: “Se rimanesse del Comune, a chi gioverebbe?”

CARPI - Attraverso una nota stampa, la lista civica "Bella Carpi" interviene sulla ventilata alienazione, da parte del Comune di Carpi, della casa vacanza Val Paradiso in Valsugana:

"Cui prodest? (a chi giova?) - Ci siamo interrogati sul possibile destino dell'Hotel Val Paradiso che il Comune di Carpi possiede a Sella di Valsugana e che da anni, diciamo così, è "fuori servizio". Abbiamo verificato - sui dati ufficiali del Comune - quanto si incassava negli anni in cui l'Hotel funzionava, abbiamo anche fatto un calcolo di quanto costerebbe al Comune rimettere in funzione con gli attuali standard la struttura e ipotizzato possibilità di fruizione futura e proiettato i dati nell'ottica di una ripresa dell'attività.

Pur comprendendo le ragioni, diciamo così "nostalgiche", di quanti negli anni giovanili hanno avuto la possibilità di frequentare quella struttura e anche ipotizzando una nuova funzionalità post-ammodernamento, ci siamo persuasi dell'anti economicità dell'operazione che non avrebbe neppure una ragione "sociale" che la potrebbe sostenere. La società è cambiata, gli standard di vita sono cambiati (anche nel fare le vacanze), le esigenze si sono via via modificate e quel che ieri era "bello" (magari anche coinvolgente ed affascinante) oggi non basta più, basta considerare le tante colonie marine abbandonate sulle spiagge della Romagna.