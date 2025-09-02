Hotel “Val Paradiso”, “Bella Carpi”: “Se rimanesse del Comune, a chi gioverebbe?”
CARPI - Attraverso una nota stampa, la lista civica "Bella Carpi" interviene sulla ventilata alienazione, da parte del Comune di Carpi, della casa vacanza Val Paradiso in Valsugana:
"Cui prodest? (a chi giova?) - Ci siamo interrogati sul possibile destino dell'Hotel Val Paradiso che il Comune di Carpi possiede a Sella di Valsugana e che da anni, diciamo così, è "fuori servizio". Abbiamo verificato - sui dati ufficiali del Comune - quanto si incassava negli anni in cui l'Hotel funzionava, abbiamo anche fatto un calcolo di quanto costerebbe al Comune rimettere in funzione con gli attuali standard la struttura e ipotizzato possibilità di fruizione futura e proiettato i dati nell'ottica di una ripresa dell'attività.
Pur comprendendo le ragioni, diciamo così "nostalgiche", di quanti negli anni giovanili hanno avuto la possibilità di frequentare quella struttura e anche ipotizzando una nuova funzionalità post-ammodernamento, ci siamo persuasi dell'anti economicità dell'operazione che non avrebbe neppure una ragione "sociale" che la potrebbe sostenere. La società è cambiata, gli standard di vita sono cambiati (anche nel fare le vacanze), le esigenze si sono via via modificate e quel che ieri era "bello" (magari anche coinvolgente ed affascinante) oggi non basta più, basta considerare le tante colonie marine abbandonate sulle spiagge della Romagna.
Le "camerate" quasi non ci sono neppure in caserma, i bagni in comune sono cose d'altra epoca, anche per chi si accontenta - perchè non può fare altrimenti - nuove normative e nuovi standard impongono una rivisitazione della struttura con costi valutabili in oltre 2,1 milioni di euro e ritorni economici insignificanti e sociali estremamente modesti per un capitale impegnato di quel tipo. Sarà, piuttosto, un problema venderla, la struttura di Sella, considerato tutto quanto sopra esposto. Comprendiamo chi ci è stato e chi ha bei ricordi (anche tra noi c'è chi ha frequentato il Paradiso) ma le cose stanno così. La domanda rimane: se il Comune si tiene l'Hotel Val Paradiso, ricordi a parte, a chi gioverebbe?"
