“I numeri delle ricchezze nel mondo: chi ha e chi non ha”, se ne parla a Limidi con il prof. Cornia
SOLIERA - A Limidi di Soliera riprendono gli incontri culturali, con una conferenza sulle ricchezze nel mondo. Venerdì 26 settembre 2025, alle ore 21.00, al Centro Polivalente di Limidi (via Papotti n. 18), il professor Alfonso Cornia di Carpi (docente di matematica e fisica e brillante divulgatore) intratterrà su un tema di grande importanza e di cui si sta discutendo per i maggiori squilibri che sta portando: “I numeri delle ricchezze nel mondo: chi ha e chi non ha”. Come sta evolvendo la situazione?
Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Sarà un’occasione per tornare ad incontrarsi e passare una serata assieme. L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel nuovo programma, in fase di ulteriore definizione e completamento, che il Centro Polivalente di Limidi ha predisposto per il periodo autunno 2025 primavera 2026 col contributo della Fondazione Campori di Soliera. Fa seguito agli eventi delle programmazioni precedenti che hanno visto una grande partecipazione a conferma che argomenti artistici, culturali, storici e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il Centro cerca di dare risposte.
La prossima iniziativa sarà in ottobre 2025 in data da definire, ore 21.00, sempre al Centro Polivalente, quando lo storico Daniel Degli Esposti intratterrà su “Democrature: dove nasce la crisi della Democrazia”, un argomento di attualità che sta riguardando tutto il mondo, in particolare l’occidente e l’Europa.
