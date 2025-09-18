Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese, l’Osservatorio: “Finale Emilia terra di discariche e dei fuochi”
FINALE EMILIA - Tramite una nota stampa, l'osservatorio civico "Ora tocca a noi" interviene in merito all'incendio avvenuto ieri, mercoledì 17 settembre, alla centrale a biomasse di Massa Finalese:
"È ormai da dieci anni che presso la centrale di combustione a biomasse situata nel ex zuccherificio di Finale Emilia si verificano gravi incendi degli ammassi vegetali come quello che si è sviluppato in queste ore. La combustione delle biomasse sprigiona in atmosfera molteplici sostanze inquinanti e altamente pericolose per la salute umana come gli ossidi di azoto, monossido di carbonio, composti organici volatili (COV) e particolato (PM 10 e PM 2,5) solo per citarne alcuni.
Siamo di fronte ad una gravissima situazione che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini. Non è più accettabile questo continuo ripetersi di incendi !!! Finale Emilia oltre a essere territorio di discariche ormai è diventato anche terra dei fuochi !!! Il sindaco di Finale Emilia non può più limitarsi ad allertare la solita Arpae che ci viene sempre a dire che i parametri degli inquinanti sono nella norma, ma deve agire con provvedimenti decisi e perentori forte del suo ruolo di primo responsabile della salute pubblica.I poteri del sindaco in materia di tutela della salute pubblica sono molto ampi, ma questo sindaco evidentemente non va mai fino in fondo. A subire questa inerzia del sindaco sono i cittadini costretti periodicamente a chiudersi in casa per cercare di difendersi dai fumi delle combustioni e dalle sostanze inquinanti che provocano difficoltà respiratorie, bruciore agli occhi e fastidi insopportabili. A questo punto la pazienza ha un limite ed auspico che i cittadini si mobilitino per denunciare questa situazione insostenibile".
