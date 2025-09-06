Incontro sui “Diavoli della Bassa” a San Felice, Bindi (Gruppo Voci Vere): “Chiediamo un confronto serio e paritetico”

SAN FELICE - Pubblichiamo il comunicato di Giordano Bindi, coordinatore del Gruppo Voci Vere Italia in merito alla presentazione del libro "Io, bambino zero", avvenuto a San Felice.

Martedì 2 settembre a San Felice sul Panaro si è assistito, in occasione della presentazione del libro "Io, bambino zero", all’ennesima manifestazione di propaganda.

Corre l’obbligo al sottoscritto di smentire quanto detto in quella sede da alcuni oratori sul mio conto.

Mons. Lino Pizzi ha sostenuto dal palco che: 1) “ abbiamo avuto delle diffide a dire che Don Giorgio era ed è innocente ancora “ e che 2) io avrei scritto un post dal titolo “Il mito di Don Giorgio Innocente, se io troverò il Sig. Bindi, perché ci siamo già trovati una volta, gli darò del disonesto e voglio dire il perché è una favola“.

Smentisco completamente quanto detto da Mons. Pizzi, ho diffidato il giornalista di Avvenire Pino Ciociola, che vuole pubblicare un documentario su Don Giorgio Govoni, con queste precise parole “da pubblicare notizie su questa delicata vicenda attinte solo da persone condannate in via definitiva per pedofilia o da altre persone che in un modo o nell’altro sostengono le loro tesi, senza dare ascolto alle vere

vittime della vicenda, ai loro genitori affidatari/adottivi, ecc..”.

E’ chiaro che non impedisco ad altri di avere le loro opinioni ma se le informazioni arrivano da una sola parte si va ad alimentare il solito processo mediatico basato solo sulle tesi dei condannati.

Per il secondo punto Mons. Pizzi si è confuso : sul mio ultimo post di Facebook del 30 agosto u.s., relativo al mio libro L’infanzia violata, è stato fatto un commento da parte di un soggetto che non conosco, nel quale il medesimo ha riportato un suo articolo dal titolo “Il falso mito dell’innocenza di Don Govoni”, pertanto quanto contestato non è stato scritto da me.

Non si capisce come una persona apprezzata da molti nella Bassa modenese, come Mons. Pizzi, si lasci andare a queste affermazioni impulsive e prive di fondamento, tendenti a portare discredito a chi non la pensa come lui : mi aspettavo che il rispetto che ho avuto per lui fosse contraccambiato.

Lorena Morselli nei Covezzi, parlando di mia figlia, ha sostenuto dal palco che il sottoscritto: 1) avrebbe scritto “io sono il migliore adottivo dalla Lombardia alla Toscana” e 2) “che lui è talmente convinto di questo che lui continua a credere fermamente che i miei figli o la sua bambina che ha adottato hanno ucciso decine e decine di bambini e ci crede, per forza che ci crede ha aderito al disegno perché prima di manipolare i bambini gli strizzacervelli hanno dovuto manipolare chi viveva a diretto contatto con questi bambini.

La Sig.ra Lorena Morselli nei Covezzi inventa a suo piacimento le frasi a solo scopo denigratorio; non ho ma scritto la frase che mi si attribuisce, dica la signora dove l’ha trovata. In merito alla seconda grave

affermazione, sulla presunta “manipolazione” di noi genitori affidatari e adottivi mi riservo ogni valutazione del caso. Noi non siamo mai stati manipolati da nessuno, né dalle psicologhe, né dagli assistenti sociali, né da nessun altro. Non possiamo che ringraziare il lavoro professionale e corretto svolto dal Servizio Sociale di Mirandola e non permetteremo a nessuno di infangare le vittime, le famiglie affidatarie e adottive e tutto il servizio sociale.

La Signora Lorena Morselli, per tenere nascoste le vere motivazioni del non rientro in famiglia dei suoi figli, inventa e getta fango.

Il mio libro L’infanzia violata, basandosi unicamente sui contenuti degli atti presenti a processo, ha svelato finalmente che la narrazione portata avanti dai diavoli della Bassa non è quella che corrisponde alle verità accertate in giudizio: e questo ha creato preoccupazione.

Per interrompere questo circo mediatico ossessivo ho proposto da due mesi a questa parte, a Pablo Trincia, Carlo Giovanardi e Davide Tonelli, un confronto paritetico, con regole uguali per tutti, al fine di fornire una informazione seria e democratica. Non ho avuto ancora una risposta.

