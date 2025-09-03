La Festa provinciale de l’Unità di Modena si mobilita a sostegno della Freedom Sumud Flottillae. Giovedì ospite Pier Luigi Bersani

MODENA - “Non possiamo restare indifferenti di fronte all’orrore. Lo ha detto la nostra segretaria nazionale Schlein, l’ha ribadito il presidente della nostra Regione de Pascale, lo hanno detto migliaia di associazioni, gruppi, singoli cittadini. Anche noi, qui a Modena, vogliamo fare la nostra parte, perché diciamo con forza che quello che l’esercito di Israele sta compiendo nei confronti dei palestinesi della striscia di Gaza, così come dei residenti in Cisgiordania, è intollerabile. Per questo, nel fine settimana, tutte le ristorazioni della Festa provinciale dell’unità di Modena daranno modo ai cittadini che saranno a cena di scegliere liberamente di devolvere un euro ciascuno a sostegno della Freedom Sumud Flottilla”.

Annuncia così, la segretaria della Federazione provinciale del Pd modenese, Marika Menozzi, l’iniziativa messa in campo dal Partito Democratico che, da venerdì 5 a domenica 7 settembre, darà la possibilità a ogni persona che cenerà in uno dei tanti ristoranti presenti alla Festa provinciale, di donare liberamente un euro per sostenere l’iniziativa internazionale, che unisce 44 Paesi con il duplice obiettivo di rompere il blocco navale su Gaza, portando aiuti alla stremata popolazione civile, ma anche lanciare a tutto il mondo un messaggio di resistenza nonviolenta.

“Quel che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti a Gaza chiama in causa la coscienza di tutti – continua Menozzi – e per questo vogliamo dare il nostro contributo, come sempre coinvolgendo attivamente i cittadini, perché questo avvenga attraverso una scelta consapevole e ragionata. Un giorno i nostri figli ci chiederanno cosa abbiamo fatto mentre decine di migliaia di palestinesi venivano massacrati, e noi, oggi, dobbiamo fare di tutto per non provare, dopo, la vergogna di non saper come rispondere. Speriamo anche che il Governo italiano, per ora timido e silente, faccia sentire con maggior volume la propria voce, sia a protezione dei partecipanti alla Flottilla, che hanno ricevuto minacce da ministri del governo israeliano, sia perché cessino le azioni di guerra contro i civili palestinesi, che vanno condannate senza alcuna ambiguità, così come abbiamo condannato le orrende e ingiustificabili violenze contro i civili israeliani compiute dai miliziani di Hamas il 7 ottobre 2023. Abbiamo richiamato la civiltà allora, e lo facciamo oggi: la vita di un civile israeliano ha un valore inestimabile, così come quella di un civile palestinese. Le azioni del Governo e dell’esercito di Israele negano ogni giorno questo basilare principio, senza il quale l’idea di civiltà è solo un involucro vuoto”.

PIER LUIGI BERSANI OSPITE GIOVEDI' 4 SETTEMBRE

‘Chiedimi chi erano i Beatles’: questo il titolo del libro di Pier Luigi Bersani che il già segretario del Partito Democratico presenterà alla Festa provinciale dell’unità di Modena giovedì 4 settembre alle ore 21.00. A dialogare con l’autore, nell’incontro condotto da Daniela Preziosi, il parlamentare e componente della Segreteria nazionale Pd Marco Furfaro. Sottotitolo del libro di Bersani è ‘I giovani, la politica, la storia’, e questi tre elementi riempiono le pagine del testo, in cui l’autore racconta le scansioni e i momenti chiave della vicenda italiana ed europea, per capire quale è il senso della buona politica, quale il peso del lavoro, inteso come soggetto, nell’evoluzione delle nostre democrazie; quale atteggiamento tenere verso il nuovo tecno-capitalismo e le derive della globalizzazione. Con uno sguardo attento, impreziosito da aneddoti e ricordi personali, proprio su quel “partito della nazione”, il Pd, sulla sua fondazione, sulle prospettive, sulla sinistra “da non lasciare mai incustodita”. Pagine ‘fuor di metafora’ impegnate e generose, ispirate a un principio cui l’autore non ha mai derogato, ancora più valido nel confronto con queste nuove destre: “Per reagire non servono parole alate o politiciste. Servono parole per l’uguaglianza e per la dignità e il valore di ogni diversità; parole che semplicemente si facciano capire e non appaiano straniere ai luoghi dove si svolge la vita comune della gente”.

All’Arena Left, alle ore 21.30, andrà invece in scena ‘Uno spettacolo italiano’, la pièce teatrale di Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi. Lo spettacolo racconta le (dis)avventure di due artisti di teatro che si trovano a vivere in un’Italia nuova, in cui non c’è più spazio per i loro spettacolini di sinistra. La storica egemonia culturale è terminata. Purtroppo, non sanno fare nient’altro che spettacoli di teatro. Non c’è via di scampo: devono diventare artisti di destra. Anche perché, se a sinistra lo spazio è poco, e molta la concorrenza, a destra ci sono praterie. C’è lo spazio per una nuova classe dirigente, per una nuova egemonia, tutta da costruire, della quale essere protagonisti. Il problema è che loro, la destra, non la conoscono bene. Cercano allora di capire come si faccia, uno spettacolo così: si domandano cosa sia, la destra, che confini abbia. Studiano, si informano, immaginano, fantasticano. Ci provano.

Alle ore 19.30 sarà invece un dibattito sulle politiche per le giovani generazioni e la sicurezza che vedrà partecipare il Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione Emilia-Romagna Gian Guido Nobili, il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, Mery De Martino e Anna De Lillo, consigliere Pd rispettivamente nei Comuni di Bologna e Modena, e il vicecapogruppo Pd nel Comune di Modena Stefano Manicardi. Non mancherà un nuovo incontro con i ‘Diari di Viaggio’: questa volta Stefano Negri condurrà il pubblico in Mongolia, al Festival delle Aquile. Si ricorda che sono cinque le ristorazioni – Falò delle Terre d’Argine, Fish & Pig, Osteria 467, Pizzeria sotto le stelle, Siamo Fritti - oltre ai tre punti ristoro La Capannina, Spritz & Borlenghi e gelateria. La Festa è facilmente raggiungibile: il parcheggio per le auto e le bici è gratuito ed è allestito anche un deposito custodito per biciclette e monopattini, al costo simbolico di 1 euro, grazie al supporto di Aliante Cooperativa Sociale.

