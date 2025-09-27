La squadra di ciclismo Israel Premier Tech non sarà al Giro dell’Emilia

BOLOGNA - Dopo giorni di discussioni e polemiche, è arrivata la decisione: la Israel Premier Tech non sarà al via del Giro dell'Emilia di ciclismo, in programma a Bologna il 4 ottobre.

Il Gs Emilia, organizzatore della competizione, ha pubblicato la lista definitiva delle squadre al via e fra queste non compare il team israeliano.

Nei giorni scorsi erano state annunciate contestazioni da parte dei centri sociali in caso di partecipazione della squadra, come già avvenuto durante la Vuelta di Spagna.

Anche il Comune di Bologna aveva lanciato un appello perché fosse esclusa.

Gli organizzatori della corsa hanno spiegato all'agenzia “Dire” che l'esclusione è stata "una scelta condivisa" con lo stesso team, dopo il precedente in Spagna e dopo aver sentito anche il parere di Questura e Prefettura sugli aspetti di ordine pubblico.

