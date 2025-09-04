L’allarme di Cna: “Affitto assorbe a Modena il 46,5% della retribuzione netta di un operaio”
Tra gli elementi che ostacolano l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sul nostro territorio c’è sicuramente il costo dell’affitto di un’abitazione. È quanto emerge da una analisi realizzata dall’Area studi e ricerche di CNA sui dati dell’Agenzia delle Entrate (in particolare, quelli dell’Osservatorio del mercato immobiliare) e di Istat. Di seguito, la nota stampa di Cna:
"Modena è tra le città più costose, se si valuta il prezzo degli affitti, seconda in Regione dietro la sola Bologna e settima in Italia dopo Milano, Roma, Firenze, Bologna, Venezia e Vicenza. Un dato che contribuisce a spiegare la difficoltà per molte imprese di trovare lavoratori. Il caro-affitti, infatti, ostacola la mobilità interna e negli ultimi anni il fenomeno si è intensificato a causa di un aumento medio dei canoni liberi del 19,5% a fronte di un incremento delle retribuzioni nette del 14%. Una politica sulla casa aiuterebbe a ridurre lo squilibrio tra la distribuzione territoriale delle assunzioni previste dalle imprese (intorno a 5 milioni l’anno) e livelli di disoccupazione (a giugno 2025 i disoccupati in Italia erano 1,6 milioni), senza contare la criticità della carenza di competenze. Basti pensare a Modena le imprese denunciano una grave difficoltà di reperimento delle figure professionali nel 47,8% delle ricerche di personale, con punte del 91,7% per gli "operai specializzati nella installazione/manutenzione di attrezzature elettriche/elettroniche" e dell’81,4% per gli "operai di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e di produzioni minerali". Calmierare gli affitti di mercato, quindi, favorirebbe almeno la mobilità interna, consentendo ai lavoratori di spostarsi da zone a bassa richiesta ad aree come quella modenese".
Di seguito, il grafico del rapporto tra affitti e stipendi medi nelle province della nostra regione:
