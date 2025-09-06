Medolla, inaugurata la mostra “Buon compleanno Pimpa!”

MEDOLLA - Una mattina di festa per Medolla, nella mattinata di sabato 6 settembre, ha inaugurato la mostra “Buon compleanno Pimpa!”, allestita alla Sala Arcobaleno di via Amendola e dedicata ai 50 anni della celebre cagnolina a pois nata dalla matita di Altan nel 1975.

A salutare i tanti presenti al taglio del nastro, il sindaco di Medolla Alberto Calciolari, l’assessora alla Cultura Graziella Zacchini, la consigliera regionale e presidente della Commissione Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità Maria Costi, le editrici Laura e Maria Teresa Panini di Franco Cosimo Panini Editore, che ha creato e curato l’esposizione, in collaborazione con Hamelin Associazione Culturale, Anna Ferri, Francesca Tullio-Altan e Quipos, che nella sua versione medollese, stampata da Contest, gode del contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e Gruppo #WeCare (ACEA Costruzioni, Dinamica Generale, Eurosets, Encaplast, GB Soluzioni, GVS, Imperiale Painting, Sidam Group, Tsubaki Nakashima). Come ogni compleanno che si rispetti, non poteva mancare la torta, realizzata dalla Frolleria – Anffas Mirandola, a dare il via ai quattro weekend di apertura.

A ingresso libero e gratuito, “Buon compleanno Pimpa!” sarà visitabile il sabato e la domenica fino al 28 settembre compreso con orario continuato 10-19. Durante la settimana aperture su prenotazioni per gruppi e scolaresche.

Aperte anche le prenotazioni alle attività rivolte ai bambini pensate per l’occasione, come i tre laboratori creativi per bambini 0-6 anni in programma sabato 13 (letture ad alta voce e laboratorio di disegno); sabato 20 settembre (in cucina con Pimpa) e sabato 27 settembre (laboratorio di riciclo creativo), organizzati su due turni da un’ora ciascuno a partire dalle ore 10.

Per i bambini dai 3 ai 10 anni e i loro genitori “A merenda con la Pimpa”, per preparare insieme una buonissima pizza, in programma giovedì 11 settembre alle ore 16.30 a cura del Centro per le Famiglie (prenotazione a [email protected]).

Info e iscrizioni: 0535 53811 o [email protected]

www.pimpa.it

