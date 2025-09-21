Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro “Nordkapp”
MIRANDOLA - Presso "La Tomina", in via Guidalina 16, a Mirandola, venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, si presenterà il libro "Nordkapp", tramite un incontro con l'autore Sandro Cappello. Di seguito, una breve presentazione del volume:
"Se vuoi correre forte, fallo da solo. Se vuoi andare lontano, invece, porta qualcuno con te. Quel qualcuno, per me, sono stati mia moglie Francesca... la nostra figlia più piccola Anita insieme a Franco, sua moglie Barbara e le loro due figlie Pamela e Laura. C’era anche Olivia, amica del cuore fin dalla prima infanzia di Anita e anche di Pamela. Per noi questo viaggio ha rappresentato molto, anche se, come vedrete, non è andato proprio come avevamo pensato".
-
Mirandola, Luca Solido, comandante della stazione dei Carabinieri di San Martino Spino, promosso comandante a Sestola
- Modena, prevenzione e contrasto delle truffe, martedì 23 settembre il primo incontro
- Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro "Nordkapp"
- Emilia-Romagna, un algoritmo di supercalcolo per contrastare la povertà con il contributo dei ricercatori Unimore
- Regioni più green d'Italia per emissioni e sostenibilità: Emilia-Romagna nella Top Ten
- Trasporti, Evangelisti (FdI): "Chiarezza su proroga contratto Tper e aumento biglietti bus"
- In Emilia-Romagna 49 immobili confiscati alla criminalità organizzata e recuperati dal 2011
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"