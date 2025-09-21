Mirandola, venerdì 26 settembre si presenta il libro “Nordkapp”

MIRANDOLA - Presso "La Tomina", in via Guidalina 16, a Mirandola, venerdì 26 settembre, alle ore 18:00, si presenterà il libro "Nordkapp", tramite un incontro con l'autore Sandro Cappello. Di seguito, una breve presentazione del volume:

"Se vuoi correre forte, fallo da solo. Se vuoi andare lontano, invece, porta qualcuno con te. Quel qualcuno, per me, sono stati mia moglie Francesca... la nostra figlia più piccola Anita insieme a Franco, sua moglie Barbara e le loro due figlie Pamela e Laura. C’era anche Olivia, amica del cuore fin dalla prima infanzia di Anita e anche di Pamela. Per noi questo viaggio ha rappresentato molto, anche se, come vedrete, non è andato proprio come avevamo pensato".