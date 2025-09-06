Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
06 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Modena > Taglio medio > Modena, al parco Novi Sad tornato le attività del progetto “Fermata-Molza”

Modena, al parco Novi Sad tornato le attività del progetto “Fermata-Molza”

|6 Settembre 2025 | Modena, | Taglio basso

MODENA - Prosegue anche a settembre, e non solo, il progetto “Fermata Molza” nell’area del parco Novi Sad e dell’autostazione di Modena, un’iniziativa pensata per portare nuova energia, movimento e occasioni di socialità rivolte a persone di tutte le età. Sostenuto dalla Fondazione di Modena, il progetto continua a rappresentare un prezioso strumento per valorizzare e animare uno degli spazi urbani più significativi della città, trasformandolo in un punto di incontro dinamico e inclusivo.

Per l’assessore a Cultura, Sport e Politiche giovanli Andrea Bortolamasi “la rigenerazione urbana non può prescindere dalla rigenerazione sociale. Fermata Molza nasce proprio con l’intento di attivare una rete di iniziative che uniscono sport, cultura e impegno sociale, creando un programma ricco e variegato di eventi e attività nella zona della stazione delle corriere, del PalaMolza e del parco Novi Sad. Il nostro obiettivo è valorizzare questi spazi pubblici, rendendoli più accoglienti, sicuri e partecipati, perché la sicurezza passa attraverso la socialità e la costruzione di legami. Vogliamo animare questo territorio con azioni coordinate, per trasformarlo in un punto di riferimento vivo e inclusivo per tutta la comunità”.

Dopo il successo delle attività estive, il calendario di “Fermata Molza” si arricchisce ora di nuove e coinvolgenti proposte per i mesi di settembre, ottobre e novembre, dedicate allo sport, al gioco e al benessere, sempre all’insegna della partecipazione e della condivisione.

Si parte lunedì 8 settembre con il ritorno di MolzaPerTutti - Fit&Tone, l’attività motoria di tonificazione all’aria aperta che si svolgerà ogni lunedì dalle 18 alle 19 nell’area calisthenic del parco Novi Sad. Le sessioni, guidate da insegnanti e chinesiologi del Comitato territoriale UISP di Modena, sono pensate per coinvolgere chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo in un ambiente accogliente e stimolante. Per partecipare è necessario il tesseramento Uisp, che prevede un costo una tantum di 8 euro a fini assicurativi, mentre i posti sono limitati a un massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

Per i più piccoli, invece, tornano da venerdì 12 settembre e per tutto il mese, con alcune date anche in ottobre, le attività ludico-motorie di Moving Park, rivolte ai bambini dai 3 anni in su. Questi appuntamenti, organizzati dall’Asd Officina del Movimento, si svolgeranno il venerdì pomeriggio e in alcune giornate del mercoledì, sempre nell’area del Novi Sad, offrendo ai più giovani la possibilità di muoversi e divertirsi in sicurezza, stimolando allo stesso tempo socialità e crescita personale. Per ulteriori dettagli è possibile scrivere a [email protected].

Non mancheranno nemmeno occasioni di benessere e movimento per tutti i cittadini con la proposta di Benessere in Centro, che torna con sessioni di attività sportiva curate dall’Asd Scuola Pallavolo Anderlini. Gli incontri si terranno nelle giornate del 16, 18, 23, 26, 30 settembre e 2 ottobre nell’area verde del parco Novi Sad, dalle 12.15 alle 14.15. Un’opportunità preziosa per chi vuole dedicare tempo a se stesso, migliorando la propria forma fisica in un contesto rilassante e all’aperto. Per informazioni è possibile contattare il numero 059 4821526 o scrivere a [email protected].

Gli appassionati di mountain bike avranno la loro occasione domenica 20 settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con “Mountain All’Aperto”, un evento organizzato dall’Asd Associazione Mtb Italia lungo l’anello del parco Novi Sad, sul lato parcheggio del PalaMolza. Qui si potranno percorrere sentieri e affrontare prove di abilità con il supporto di istruttori qualificati, in un’esperienza adatta sia ai principianti sia agli esperti. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

Il divertimento e la socialità continueranno con Road to Play – Esperienze ludiche per una città che partecipa, una serie di giochi rivolti a tutte le età. Gli appuntamenti sono previsti il 28 settembre e il 18 ottobre nell’area anello del parco Novi Sad, zona Novi Ark, mentre il 12 ottobre e il 9 novembre la proposta si sposterà nello spazio “La Tenda” in viale Monte Kosica. L’iniziativa è promossa dal Club TreEmme Aps, che si impegna a costruire occasioni di partecipazione e condivisione attraverso il gioco. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected].

A ottobre, infine, il parco Novi Sad si anima con “Un luogo, tante identità”, uno spettacolo itinerante e una giornata di animazione, rievocazione storica e giochi dal vivo, in programma sabato 18 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nell’area anello del parco Novi Sad, zona Novi Ark. L’evento, a cura di Aes Cranna Aps e Asd, vuole raccontare la storia e la comunità del quartiere, coinvolgendo grandi e piccini in un’esperienza di scoperta e divertimento. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a associazione.aescranna@gmail.com.

Come sempre, in caso di maltempo si invita a contattare direttamente le singole associazioni per verificare l’effettivo svolgimento delle attività.

“Fermata Molza” è un progetto del Comune di Modena, finanziato dalla Fondazione di Modena, che mira a migliorare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici tra la stazione delle corriere e il parco Novi Sad. Attraverso un avviso pubblico rivolto a enti del Terzo settore, associazioni sportive, culturali e scuole, sono state finanziate iniziative di animazione sociale, culturale e sportiva per coinvolgere giovani, residenti e cittadini, rafforzando senso di comunità e appartenenza. I progetti selezionati perseguono l’obiettivo di rendere le aree interessate più sicure, inclusive e partecipate.

 

Leggi anche: Animazioni al parco Novi Sad di Modena, da lunedì 23 giugno al via le attività di “Fermata Molza”

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

San Felice, al via le iniziative organizzate dall’associazione Parkinson Modena sul benessere psicofisico
L'iniziativa
San Felice, al via le iniziative organizzate dall’associazione Parkinson Modena sul benessere psicofisico
Due gli appuntamenti settimanali presso l’Istituto comprensivo di via Gregorio Agnini:
Distretto di Pavullo, due nuovi mezzi a disposizione dei servizi domiciliari
Il contributo
Distretto di Pavullo, due nuovi mezzi a disposizione dei servizi domiciliari
Sono stati donati dall’associazione ‘I Girasoli’, da sempre vicina alla sanità locale.
Avis Camposanto, donate tre nuove poltrone per la sala prelievi
Taglio del nastro
Avis Camposanto, donate tre nuove poltrone per la sala prelievi
Due donate donate dall’Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme, la terza dalla Consulta delle associazioni di volontariato di Camposanto.
Lunedì 8 settembre Modena ricorda l'ex sindaco Mario Del Monte a 31 anni dalla scomparsa
Il ricordo
Lunedì 8 settembre Modena ricorda l'ex sindaco Mario Del Monte a 31 anni dalla scomparsa
Fu sindaco di Modena tra il 1980 e il 1987.
Calendario Modena Fiere, salgono a 21 gli eventi in programma nel 2026 per rilanciare il quartiere fieristico
Il punto
Calendario Modena Fiere, salgono a 21 gli eventi in programma nel 2026 per rilanciare il quartiere fieristico
Modenantiquaria evento di punta.
Bondeno, tutto pronto per il concerto di Irene Grandi
Vestiti, usciamo
Bondeno, tutto pronto per il concerto di Irene Grandi
I 1600 posti a sedere sono stati distribuiti nel giro di pochi giorni.
Modena, al parco Novi Sad tornato le attività del progetto "Fermata-Molza"
L'iniziativa
Modena, al parco Novi Sad tornato le attività del progetto "Fermata-Molza"
Sport, musica e gioco.
Controlli della Polizia di Stato a Modena: oltre 60 persone identificate e multa da 5000 euro per due esercizi commerciali
Cronaca
Controlli della Polizia di Stato a Modena: oltre 60 persone identificate e multa da 5000 euro per due esercizi commerciali
Sospesa un'attività per la presenza di lavoratori non autorizzati.
A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La rassegna
A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
Al Tecnopolo di Bologna via libera a IT4ALIA AI Factory, una delle prime piattaforme europee dedicate all’intelligenza artificiale
Taglio del nastro
Al Tecnopolo di Bologna via libera a IT4ALIA AI Factory, una delle prime piattaforme europee dedicate all’intelligenza artificiale
Investimento complessivo di 430 milioni di euro.
Record di donatori di sangue a Camposanto: sono arrivate le nuove poltrone per farli stare più comodi
Il contributo
Record di donatori di sangue a Camposanto: sono arrivate le nuove poltrone per farli stare più comodi
Sabato mattina la consegna dell'atto concreto di solidarietà e cura per la salute pubblica nata dalla generosità dell’Ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme, e della locale Consulta delle Associazioni e del Volontariato
Carpi, ricordato l'Appuntato Osvaldo Cantore, morto durante una sparatoria in Piazza Garibaldi
Il ricordo
Carpi, ricordato l'Appuntato Osvaldo Cantore, morto durante una sparatoria in Piazza Garibaldi
In via Guido Mazzali, nei pressi della storica ex sede del Commissariato di P.S. di Carpi, sorge un'area verde intitolata alla sua memoria.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner e il dolore all'addome, medico-fisiatra: "Con servizio potente punti ma anche dolori"
Sinner e il dolore all'addome, medico-fisiatra: "Con servizio potente punti ma anche dolori"
MotoGp Catalogna, vince ancora Marc Marquez: è l'ottava Sprint consecutiva
MotoGp Catalogna, vince ancora Marc Marquez: è l'ottava Sprint consecutiva
Albania, violentata turista italiana 18enne: arrestato un 26enne
Albania, violentata turista italiana 18enne: arrestato un 26enne
Nuoto, Sharon Van Rouwendaal si ritira: "18 anni in un tunnel, non so se ne sia valsa la pena"
Nuoto, Sharon Van Rouwendaal si ritira: "18 anni in un tunnel, non so se ne sia valsa la pena"
Imprese, Kerber (Bdi): "Vero motore per crescita e trasformazione europea"
Imprese, Kerber (Bdi): "Vero motore per crescita e trasformazione europea"
Sinner-Alcaraz, domani finale US Open con Trump superstar
Sinner-Alcaraz, domani finale US Open con Trump superstar
Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: "Travolto dall'acqua mentre riempiva la borraccia"
Cronaca
Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: "Travolto dall'acqua mentre riempiva la borraccia"
Imprese, patto catene del valore per rilancio competitività europea
Imprese, patto catene del valore per rilancio competitività europea
Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni
Cronaca
Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni
Pensioni, Calderone: "Lavorare per ampliare le condizioni per anticipare le uscite"
Pensioni, Calderone: "Lavorare per ampliare le condizioni per anticipare le uscite"
Gp Monza, Norris vola davanti a Leclerc nella terza sessione di libere. Hamilton insegue
Gp Monza, Norris vola davanti a Leclerc nella terza sessione di libere. Hamilton insegue
Sinner e Alcaraz, agli Us Open la solita finale. Domani il duello vale doppio
Sinner e Alcaraz, agli Us Open la solita finale. Domani il duello vale doppio
Covid Italia, aumentano i casi: oltre 2mila in ultima settimana
Covid Italia, aumentano i casi: oltre 2mila in ultima settimana
Sinner, agli Us Open anche il tifo di Laila Hasanovic: la fidanzata di Jannik in tribuna per la semifinale
Sinner, agli Us Open anche il tifo di Laila Hasanovic: la fidanzata di Jannik in tribuna per la semifinale
Ragaini (Banca Generali): "Dalla stabilità politica deriva una certezza che aiuta gli investimenti aziendali'
Ragaini (Banca Generali): "Dalla stabilità politica deriva una certezza che aiuta gli investimenti aziendali'
Centrodestra cresce, Fratelli d’Italia primo partito: il rapporto Vis Factor
Centrodestra cresce, Fratelli d’Italia primo partito: il rapporto Vis Factor
Hamilton, da una Rossa... all'altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all'Autodromo in Ducati
Hamilton, da una Rossa... all'altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all'Autodromo in Ducati
MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte 21esimo
MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte 21esimo
Dombrovskis: "Avanti con tutto supporto possibile all'Ucraina"
Dombrovskis: "Avanti con tutto supporto possibile all'Ucraina"
Roma, arrestato ex pugile Romolo Casamonica: è accusato di aver dato fuoco al giardino del vicino
Roma, arrestato ex pugile Romolo Casamonica: è accusato di aver dato fuoco al giardino del vicino

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Rientro dalle vacanze e chili di troppo, 10 consigli per rimettersi in linea
Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Ritorno sui banchi e disturbi alimentari, le 7 regole anti-stress
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Rette Rsa Alzhemer, Consulcesi: "In Europa paga lo Stato in Italia famiglie sole"
Monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
Sanità, le società di ginecologia e ostetricia: "Bene Governo su scudo penale per i medici"
Sanità, le società di ginecologia e ostetricia: "Bene Governo su scudo penale per i medici"
Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino
    Roborock a IFA 2025, dalla casa al giardino
    Sony presenta a Berlino la nuova frontiera dei pannelli RGB
    Sony presenta a Berlino la nuova frontiera dei pannelli RGB
    Pirelli, il P Zero E vince il Compasso d’Oro internazionale
    Pirelli, il P Zero E vince il Compasso d’Oro internazionale
    Microsoft Elevate Italia: formazione AI per la crescita del Paese
    Microsoft Elevate Italia: formazione AI per la crescita del Paese
    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    L’Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    L’Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi