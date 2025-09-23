Modena, il sindaco Mezzetti porta gli auguri dell’Amministrazione alla centenaria Rosa Colombini
MODENA - Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha portato gli auguri e l'omaggio del Comune alla signora Rosa Colombini che ha compiuto 100 anni. I festeggiamenti sono stati organizzati nel circolo "Vivere Insieme" di via Panni, all'ingresso del parco Amendola, abituale luogo di svago per Rosa che ogni giorno va a giocare a carte. Circondata dall'affetto dei parenti e degli amici, la signora Colombini ha ricevuto la medaglia con l'effigie della Bonissima e la lettera di congratulazioni firmata dal sindaco.
Originaria di Castelvetro e ottava di nove fratelli, Rosa ha sempre lavorato - prima nei campi e poi come lavorante a domicilio e operaia-. Con il marito e la famiglia ha vissuto alla Madonnina dove ha aperto una lavanderia in via Bernardino Cervi. Amante del ballo e della musica, proprio ieri nel giorno del suo compleanno - lunedì 22 settembre - le è scaduto l'ultimo rinnovo della patente. Un segno inequivocabile dell'ottima forma, sia del fisico che dello spirito, di cui Rosa gode al traguardo del secolo.
- Modena, il sindaco Mezzetti porta gli auguri dell'Amministrazione alla centenaria Rosa Colombini
- Allerta meteo per temporali anche nel territorio della Bassa modenese
- Furto con spaccata in un negozio di smartphone e pc, bottino del valore di oltre 20mila euro
- Bastiglia, scontro tra due auto e una bici sulla Canaletto: ferita una donna
- A Carpi un corso gratuito per assistenti familiari promosso dall'Unione delle Terre d'Argine
- Bastiglia, immagini e voci della Liberazione
- Aimag-Hera, "Patto per il Nord": "Corte dei Conti ha smascherato un’operazione contro i cittadini"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"