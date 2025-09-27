Modena, lunedì 29 settembre messa per la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato
MODENA - Lunedì, 29 settembre 2025, alle ore 10.30, presso la Chiesa di San Domenico, sita in Piazza San Domenico n. 6 a Modena, in occasione della festività di San Michele Arcangelo, verrà celebrata da S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola, una Santa Messa in onore del Patrono della Polizia di Stato.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni.
A corollario della cerimonia religiosa, a partire dalle ore 9.30 fino alle ore 13.30, nell’adiacente piazza Roma si svolgerà una attività di Polizia di prossimità e di divulgazione dei progetti di legalità della Polizia di Stato con l’allestimento di “stand” della Questura e delle Specialità, aperta alla cittadinanza. Sarà possibile assistere alle dimostrazioni dei gruppi cinofili e artificieri, supportare la Polizia Scientifica nella ricostruzione di una scena del crimine e nel rilevamento delle impronte digitali, salire a bordo di una Volante per scoprirne il funzionamento, vedere in azione una pattuglia del Reparto a cavallo.
Alle attività parteciperà anche una rappresentativa di giovani studenti, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il mondo della scuola di questa provincia e la Polizia di Stato, in un’ottica di rete e condivisione, e di avvicinare i giovani alle Forze di polizia per contribuire a diffondere la cultura della legalità.
