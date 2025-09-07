Modena, riprendono il 10 settembre gli incontri cittadini dedicati ai caregiver familiari

MODENA - Riprendono a settembre presso la palazzina Pucci di Modena gli incontri cittadini dedicati ai caregiver familiari, promossi da Comune di Modena e Azienda Ausl. Gli incontri, gratuiti, si svolgono nella formula della conferenza con scambio di opinioni con esperti e professionisti sul tema della gestione domiciliare della persona non autosufficiente.

Il primo appuntamento, in programma il 10 settembre dalle 15 alle 17, è dedicato al tema “Conoscere la Demenza, i disturbi del comportamento e la sua evoluzione” e vede protagonista il geriatra Carlo Ninivaggi, del Centro disturbi cognitivi e demenze di Modena. Si continua mercoledì 24 settembre, sempre dalle 15 alle 17, con “L'ospedalizzazione e il cambiamento delle proprie condizioni di vita” a cura della Centrale operativa territoriale di Modena, ospiti la coordinatrice Rita Ricci e gli assistenti sociali Bruna Rodia e Giorgia Cocchi.

Il ciclo di incontri prosegue l’8 ottobre con l’appuntamento dedicato allo Sportello InformaCaregiver della Casa della Comunità (in via Montalcini 200): per l’occasione si parlerà dell’accesso facile all’informazione per un caregiver consapevole con l’operatrice addetta allo sportello Ghizlane Zerquoni. Mercoledì 22 ottobre si parlerà di assistenza protesica e del Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico con Erica Salvo, delle Cure primarie del distretto di Modena.

Mercoledì 5 novembre si affronta il tema de La casa della comunità, sull’infermieristica di comunità, a cura della coordinatrice infermieristica dell’Ausl di Modena Alda Reggiani. Il 19 novembre l’incontro a cura di Fabia Giordano della Uisp Modena è dedicato al tema “Ginnastica facilitata per ogni condizione di vita”.

Il mese di dicembre si apre il 3 con “Le pratiche amministrative per le persone non autosufficienti”, a cura di Patronati Modena. Il ciclo di incontri si chiude il 13 dicembre con “Cosa sono le cure palliative”, a cura di Fondazione Hospice Modena, in compagnia del Presidente Gabriele Luppi.

Gli incontri, otto in totale, si svolgono tutti presso la palazzina Pucci di via Largo Pucci 40, dalle 15 alle 17. Per partecipare non è necessaria la prenotazione: è possibile accedere liberamente, fino ad esaurimento posti.