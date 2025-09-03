Musica, spettacoli e buona cucina: dal 6 al 9 settembre torna la Sagra di Vallalta

CONCORDIA - I volontari sono al lavoro per gli ultimi preparativi della Sagra di Vallalta, che si terrà da sabato 6 fino a martedì 9 settembre. Musica, spettacoli e buona cucina sono gli ingredienti di un evento che ogni anno richiama tantissime persone e ne fa uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva.

Per tutta la durata della Sagra sarà attivo un luna park per i più piccoli e tutte le sere sarà in funzione lo stand gastronomico. Il programma della Sagra di Vallalta è disponibile anche sul sito del Comune.

