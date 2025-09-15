Nasce a Modena il primo pomodoro lungo d’Emilia
MODENA - Nota stampa di "Le Conserve della Nonna"
"Il Pomodoro Lungo d’Emilia nasce da una varietà speciale, selezionata da Le Conserve della Nonna per ridare spazio al gusto pieno e inconfondibile dei pomodori di una volta. La sua forma allungata, la polpa soda e il sapore dolce e intenso lo rendono perfetto per ottenere preparazioni ricche, profumate e dalla resa straordinaria in cucina. Questo pomodoro cresce in un’area limitata di pochi ettari, proprio a ridosso dello stabilimento di lavorazione, a Modena. A coltivarlo sono alcuni agricoltori selezionati, custodi di un sapere agricolo tramandato da generazioni e impegnati a rispettare i tempi della natura. La raccolta avviene nel momento perfetto di maturazione, per preservaretutte le caratteristiche organolettiche del frutto e la lavorazione avviene entro poche ore, per non disperdere freschezza e profumo.
Il progetto “Pomodoro Lungo d’Emilia” è una vera storia: attraverso interviste, video e immagini, Le Conserve della Nonna racconta i volti e le mani che curano ogni pianta. Il consumatore potrà entrare in questa storia grazie a un QR code in etichetta che conduce a un mini-sito dedicato con contenuti esclusivi: i campi, i metodi di coltivazione, la raccolta, la trasformazione e le testimonianze degli agricoltori. Il Pomodoro Lungo d’Emilia è un progetto di filiera corta e certificata che permette di scoprire il percorso del prodotto, dall’origine fino alla lavorazione. Anche il packaging parla di qualità e artigianalità. La nuova Passata di Pomodoro Lungo d’Emilia 420g si distingue per un’immagine premium e raffinata: vaso elegante con capsula opaca, etichetta dal design pulito, con illustrazione del pomodoro protagonista e dell’agricoltore, il racconto sul retro che introduce alla storia del prodotto, un QR code per approfondire l’origine e la lavorazione. Questo approccio fonde estetica e sostanza, sottolineando la cura artigianale con cui ogni confezione viene realizzata. La linea “Pomodoro Lungo d’Emilia” comprende Passata 420g, Salsa pronta 330g, Sugo di pomodoro 330g, Sugo al basilico 330g. Ogni referenza custodisce lo stesso segreto: un pomodoro che nasce e cresce solo nel cuore dell’Emilia, mantenendo la stessa attenzione alla materia prima e alla tracciabilità, offrendo al consumatore la possibilità di portare in cucina il vero sapore dell’Emilia.
Il Pomodoro Lungo d’Emilia è fatto per chi ama cucinare. La sua dolcezza naturale, l’intensità della polpa e la consistenza vellutata lo rendono perfetto per i sughi lenti della domenica, per le paste fresche fatte in casa, per le ricette che uniscono famiglia e amici attorno alla tavola. Con questo progetto, Le Conserve della Nonna ribadisce il proprio legame con l’Emilia e con i suoi valori: rispetto per la terra, con selezione di varietà pregiate e coltivazione in aree limitate, valorizzazione dei produttori locali grazie alla collaborazione con agricoltori fidati, una filiera trasparente per cui il consumatore sa esattamente da dove viene il pomodoro, innovazione nella tradizione con la selezione di una varietà specifica coltivata con tecniche moderne.
“Con il Pomodoro Lungo d’Emilia vogliamo offrire un prodotto che non sia solo buono, ma che racconti una storia vera – dichiara Lorenza Baretti, brand manager di Le Conserve della Nonna – “Dietro ogni vaso c’è un pezzo di Emilia, c’è il lavoro di chi coltiva con passione e il nostro impegno per preservare la qualità e la tradizione. È un progetto che parte dalla terra e arriva dritto al cuore dei consumatori”.
Nasce a Modena il primo pomodoro lungo d'Emilia
