Prosegue il percorso di unificazione delle Diocesi di Modena-Nonantola e Carpi voluta dal Vaticano
MODENA E CARPI - Con l’inizio del 2026, a conclusione del Giubileo, le due diocesi di Modena e di Carpi potrebbero essere unificate.
Il dialogo è iniziato tempo fa, e da un anno, da quando la Santa Sede ha definito l’unificazione, i consigli pastorali ed episcopali delle due diocesi si riuniscono congiuntamente.
Un passo avanti ulteriore verso la "maxi-diocesi" è avvenuto venerdì 5 settembre con l’accorpamento di diversi uffici e servizi: i 28 organismi pastorali delle due Curie sono confluiti in 11 servizi interdiocesani, distribuiti in due ambiti: annuncio (catechesi e formazione integrale) e prossimità (carità, azione sociale e promozione umana).
Come si legge in una nota congiunta delle due diocesi, "Il passaggio non è di carattere puramente formale, ma sostanziale: le Curie impostano la loro azione secondo i principi di coordinazione, sussidiarietà, solidarietà e prossimità al territorio".
Il coordinamento interdiocesano dei servizi pastorali è affidato a don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, affiancato da due responsabili laici, Simone Ghelfi per l’ambito dell’annuncio e Francesco Panigadi per l’ambito della prossimità, e da Alessandra Gallo, responsabile della segreteria.
Simone Ghelfi dirigerà il servizio interdiocesano per la catechesi dell’infanzia e della preadolescenza, don Simone Cornia quello di pastorale per adolescenti e giovani, don Maurizio Trevisan la pastorale familiare e gli adulti. Don Giacomo Violi guiderà il servizio di apostolato biblico e formazione teologica, don Marco Pancera la formazione liturgica e la ministerialità (diaconato e ministri).
All’ambito della prossimità afferiscono sei nuovi servizi interdiocesani: la Caritas sarà diretta da suor Maria Bottura, la pastorale sociale, del lavoro, dello sport e della giustizia e pace da don Carlo Bellini, la pastorale della salute e della disabilità da don Riccardo Paltrinieri, il servizio Migrantes da Fausto Prandini, la pastorale missionaria di Francesco Panigadi, mentre resta da individuare il direttore del servizio per il dialogo culturale (biblioteche e beni culturali).
Fino all’unificazione giuridica e amministrativa, ciascuna diocesi manterrà il vicario generale, il collegio consultori, il cancelliere e l’economo. Formano il consiglio episcopale interdiocesano il vescovo Erio Castellucci, i due vicari generali (i monsignori Giuliano Gazzetti ed Ermenegildo Manicardi), don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, don Flavio Segalina, vicario per l’area amministrativa, e suor Maria Bottura, delegata per la carità.
L’apertura del nuovo anno pastorale è fissata per sabato 20 settembre presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena.
Ogni Servizio, attraverso il proprio Direttore, coordina le realtà afferenti, ciascuna delle quali è guidata da uno o più responsabili e da gruppi di lavoro. Lo scopo di questo accorpamento è di armonizzare le diverse iniziative e proposte, risparmiando energie e procedendo verso una pastorale d’insieme o integrata (secondo l’impostazione del Convegno nazionale della Chiesa italiana del 2006 a Verona).
Il cammino di unificazione proseguirà conla costituzione di cinque nuovi vicariati territoriali, nei quali confluiranno gli attuali tredici vicariati di Modena-Nonantola e le sei attuali Zone pastorali di Carpi. Entro novembre si riuniranno le Assemblee vicariali per l’individuazione delle priorità e delle necessità, votando le persone da proporre come responsabili.
Fino all’unificazione giuridica e amministrativa, nella data che dovrà essere stabilita dal Dicastero per i Vescovi, ciascuna delle due Diocesi manterrà il Vicario generale, il Collegio consultori, il Cancelliere e l’Economo.
Il Consiglio episcopale interdiocesano è ora formato dal Vescovo, dai due Vicari generali (Mons. Giuliano Gazzetti e Mons. Ermenegildo Manicardi), dal Vicario per l’area pastorale (don Maurizio Trevisan), dal Vicario per l’area amministrativa (don Flavio Segalina) e dalla Delegata per la Carità (sr. Maria Bottura).
A breve il quadro degli incarichi sarà completato, con l’indicazione del Direttore mancante e dei responsabili dei diversi organismi confluiti nei Servizi.
