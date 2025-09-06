Prosegue il percorso di unificazione delle Diocesi di Modena-Nonantola e Carpi voluta dal Vaticano

Un passo avanti ulteriore verso la "maxi-diocesi" è avvenuto venerdì 5 settembre con l’accorpamento di diversi uffici e servizi: i 28 organismi pastorali delle due Curie sono confluiti in 11 servizi interdiocesani, distribuiti in due ambiti: annuncio (catechesi e formazione integrale) e prossimità (carità, azione sociale e promozione umana).

Come si legge in una nota congiunta delle due diocesi, "Il passaggio non è di carattere puramente formale, ma sostanziale: le Curie impostano la loro azione secondo i principi di coordinazione, sussidiarietà, solidarietà e prossimità al territorio".

Il coordinamento interdiocesano dei servizi pastorali è affidato a don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, affiancato da due responsabili laici, Simone Ghelfi per l’ambito dell’annuncio e Francesco Panigadi per l’ambito della prossimità, e da Alessandra Gallo, responsabile della segreteria.

Simone Ghelfi dirigerà il servizio interdiocesano per la catechesi dell’infanzia e della preadolescenza, don Simone Cornia quello di pastorale per adolescenti e giovani, don Maurizio Trevisan la pastorale familiare e gli adulti. Don Giacomo Violi guiderà il servizio di apostolato biblico e formazione teologica, don Marco Pancera la formazione liturgica e la ministerialità (diaconato e ministri).

All’ambito della prossimità afferiscono sei nuovi servizi interdiocesani: la Caritas sarà diretta da suor Maria Bottura, la pastorale sociale, del lavoro, dello sport e della giustizia e pace da don Carlo Bellini, la pastorale della salute e della disabilità da don Riccardo Paltrinieri, il servizio Migrantes da Fausto Prandini, la pastorale missionaria di Francesco Panigadi, mentre resta da individuare il direttore del servizio per il dialogo culturale (biblioteche e beni culturali).

Fino all’unificazione giuridica e amministrativa, ciascuna diocesi manterrà il vicario generale, il collegio consultori, il cancelliere e l’economo. Formano il consiglio episcopale interdiocesano il vescovo Erio Castellucci, i due vicari generali (i monsignori Giuliano Gazzetti ed Ermenegildo Manicardi), don Maurizio Trevisan, vicario per l’area pastorale, don Flavio Segalina, vicario per l’area amministrativa, e suor Maria Bottura, delegata per la carità.

L’apertura del nuovo anno pastorale è fissata per sabato 20 settembre presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena.