Ragazzo di 16 anni intossicato dall’alcol a Finale Emilia

FINALE EMILIA - I soccorsi del 118 sono intervenuti questa notte, intorno alle ore 2, in zona Salesiani a Finale Emilia, dove un ragazzo di 16 anni si era sentito male a causa di un'intossicazione da alcol. A riportarlo è Trc. Il ragazzo, dopo l'intervento dei sanitari, è stato trasportato all'ospedale di Cona, nel ferrarese: fortunatamente le sue condizioni non erano particolarmente gravi e il 16enne è stato dimesso dall'ospedale già nella mattinata di oggi, giovedì 4 settembre.

