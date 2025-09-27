Rissa in via Garagnani a Carpi, il sindaco Righi: “Massima fermezza, la città non tollera violenza e dovranno esserci conseguenze”
CARPI - Il sindaco di Carpi Riccardo Righi interviene sulla rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato 27 settembre a Carpi.
Stanotte in via Garagnani, nei pressi di un locale aperto H24, si è verificato un episodio di violenza grave e inaccettabile. Fatti che non trovano e non devono trovare alcuno spazio nella nostra comunità.
«Ho immediatamente contattato le forze dell’ordine, che ringrazio per il pronto intervento, per avere piena contezza dell’accaduto e per condividere la necessità di azioni rapide e coordinate — dichiara il sindaco Riccardo Righi —. Mi hanno assicurato che sono in corso tutte le operazioni necessarie. Serve la massima fermezza: la città non tollera violenza e dovranno esserci conseguenze».
Già nelle scorse settimane, anche a seguito delle richieste avanzate in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, è stato disposto un rafforzamento dei controlli in diversi punti della città, con passaggi mirati e verifiche costanti da parte delle Forze dell'Ordine. Questa azione proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di fermare dinamiche inaccettabili e garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini.
Inoltre, il sindaco Riccardo Righi, insieme all’assessora alla Sicurezza Paola Poletti e alla vicecomandante della Polizia Locale Daniela Tangerini, ha recentemente incontrato i residenti della zona di via Garagnani per raccogliere le loro preoccupazioni legate ai disturbi notturni. Da quell’incontro è scaturita un’ulteriore intensificazione dei controlli e del presidio della Polizia Locale, a conferma che il tema della sicurezza è e resta una priorità assoluta per l’Amministrazione.
«Non possiamo e non vogliamo tollerare episodi di violenza o comportamenti che mettano in pericolo la vivibilità dei nostri quartieri — conclude l’assessora Poletti —. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le autorità competenti per garantire il pieno rispetto della legge e la tutela della comunità».
