Ruba un powerbank e sette confezioni di caffè in un supermercato, bloccato dai Carabinieri

MARANELLO - Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 settembre, i Carabinieri della Stazione di Maranello hanno denunciato in stato di libertà un 39enne di origine marocchina, domiciliato a Torino ed irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale.

L’uomo, intorno alle ore 15.00, dopo avere rimosso i dispositivi antitaccheggio, si è impossessato di accessori per telefonia (tra cui un powerbank) e di sette confezioni di caffè, per un valore complessivo di circa 127 euro, occultandoli all’interno di un sacchetto di plastica. Il tentativo di allontanarsi da un supermercato della zona non è però riuscito grazie all’intervento del personale di vigilanza, che lo ha fermato nel parcheggio antistante, consegnandolo ai militari dell’Arma. La refurtiva è stata recuperata e restituita al punto vendita.

